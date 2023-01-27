Наразі відомо про мінімум 8 жертв та ще 10 поранених. Вцілілим людям медики надають допомогу.

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Деталі трагедії

Інцидент стався ввечері 27 січня поблизу синагоги. На місці трагедії перебувають десятки правоохоронців. Вони знайшли пістолет, яким, ймовірно, вбили людей. Наразі поліція шукає причетних до теракту.

Згодом у поліції розповіли, що терорист відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги після вечірньої п'ятничної молитви. Він намагався втекти на автомобілі, але його ліквідували.

Ми побачили жінку та 4 чоловіків, які лежали на дорозі. Вони отримали вогнепальні поранення та не подали ознак життя, і нам довелося одразу підтвердити їхню смерть, – розповів фельдшер Фаді Декідек.

Він зазначив, що серед поранених була 70-річна жінка. Її госпіталізували у критичному стані.

"Ми знаємо, як діяти під час такого. На жаль, ми не можемо забути теракти, і ми переживаємо кожен заново. Зараз час діяти професійно", – додав медик.



Пістолет, який знайшли на місці теракту / Фото поліції Єрусалима

Відомо, що серед поранених є 20-річний та 30-річний чоловіки у важкому стані та 14-річний підліток у стані середньої тяжкості. Також у стані середньої тяжкості евакуювали 60-річну жінку.