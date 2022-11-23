Перший вибух пролунав близько 7 ранку на в'їзді до Єрусалиму зранку 23 листопада, біля Центрального автовокзалу в районі Рамот.

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Одна з бомб була закладена в сумку

Ізраїльська поліція заявила, що вибух біля центрального автовокзалу, ймовірно, був викликаний бомбою, закладеною в сумці біля автобуса. Після вибуху автобус був зрешечений дірками, що свідчать про розліт уламків.

Ще один вибух пролунав близько 7:30 біля перехрестя Рамот у північній частині Єрусалиму. Свідки розповіли, що незадовго до вибуху помітили сумку, яка висіла на стіні, хоча ці твердження ще не підтвердились. Одне місцеве ЗМІ повідомляє, що за попередніми даними причиною вибуху став пристрій, встановлений на мотоциклі поряд з автобусною зупинкою.

Відео з місця події:

Шосе Route 1, яка є головною артерією столиці, була закрита для транспорту з боку Тель-Авіва. Служби безпеки прочісують місцевість, намагаючись знайти підозрюваних, причетних до вибуху.

Міністр громадської безпеки Омер Барлєв поговорив з начальником поліції й збирається відвідати місця терактів.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок двох вибухів на автобусних зупинках поранень зазнали 18 людей. Двоє з них перебувають у важкому стані. Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що одна людина загинула. Вскоре местные СМИ сообщили, что один человек погиб.

Фото з місця терактів у Єрусалимі: