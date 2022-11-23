Первый взрыв прогремел около 7 утра на въезде в Иерусалим утром 23 ноября, возле Центрального автовокзала в районе Рамот.

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Одна из бомб была заложена в сумке

Израильская полиция заявила, что взрыв у центрального автовокзала, вероятно, был вызван бомбой, заложенной в сумке возле автобуса. После взрыва автобус был изрешечен дырками, что свидетельствует о разлете обломков.

Еще один взрыв прогремел около 7:30 возле перекрестка Рамоф в северной части Иерусалима. Свидетели рассказали, что незадолго до взрыва заметили висевшую на стене сумку, хотя эти утверждения еще не подтвердились. Одно местное СМИ сообщает, что по предварительным данным причиной взрыва стало устройство, установленное на мотоцикле рядом с автобусной остановкой.

Впоследствии полиция рассказала, что два взрыва в Иерусалиме были вызваны почти идентичными взрывными устройствами, взорванными дистанционно. Взрывчатки были забиты гвоздями, чтобы увеличить количество жертв.

Видео с места происшествия:

В сети появилось видео с первым взрывом на въезде в Иерусалим.

La zone de la première explosion à la station d'autobus située à l'entrée de Jérusalem. Le chaos!!! Nouveau bilan: 11 blessés!! Formez ce gouvernement sans plus attendre!! pic.twitter.com/tHN10nyNlk — Jonathan Serero (@sererojonathan) November 23, 2022

#BREAKING : 7 injured in an explosion at a bus station in Jerusalem; some of them in serious condition pic.twitter.com/wWI1XDnDJc — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 23, 2022

Jerusalem bus station explosion (probably by bomb) injuries 8 - 10 people pic.twitter.com/imTUofDdhk — Malcolm FleX (@Malcolm_fleX48) November 23, 2022

Шоссе Route 1, которое является главной артерией столицы, было закрыто для транспорта со стороны Тель-Авива. Службы безопасности прочесывают местность, пытаясь найти подозреваемых, причастных к взрыву.

Министр общественной безопасности Омер Барлев поговорил с начальником полиции и намерен посетить места терактов.

Что известно о пострадавших

Всего от взрывов в Иерусалиме пострадали 26 человек. В результате теракта погиб 16-летний Арье Шупак.

Фото с места терактов в Иерусалиме: