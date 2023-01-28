Теракти в Ізраїлі: серед жертв є українка

У Єрусалимі за останні дні сталось кілька стрілянин з десятками жертв. Виявилось, що серед загиблих є і громадянка України.

У посольстві України в Ізраїлі стурбовані та вражені нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей, неприпустимі.

До теми В Єрусалимі невідомий влаштував стрілянину біля синагоги: багато загиблих і поранених

Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України,

– написали у посольстві.

Дипломати висловили глибокі співчуття родинам загиблих та наголосили, що моляться за повне одужання поранених. Наразі невідомо, ким була загибла українка.

Теракти в Ізраїлі: що відомо

Ввечері 27 січня чоловік відкрив стрілянину в районі Неве-Яаков в Єрусалимі. Щонайменше 8 людей загинули, а ще 10 – зазнали поранення.

Терорист відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги після вечірньої п'ятничної молитви. Він намагався втекти на автомобілі, але його ліквідували. Після встановлення особи з'ясували, що нападник був членом ХАМАСа – палестинського ісламістського руху, який Ізраїль визнав терористичним.

Вже 28 січня в Єрусалимі сталась нова стрілянина. Двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення. Стріляли в археологічному парку "місто Давида". Постраждали 22-річний та 45-річний чоловіки. Деякі ЗМІ пишуть, що це батько й син. Вони обидвоє у важкому, але стабільному стані.

До речі, зловмисника нейтралізували. Журналісти навіть писали, що йому 13 років.