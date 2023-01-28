За последние сутки в Иерусалиме это уже вторая террористическая атака. В этот раз стрелок открыл огонь в археологическом парке "город Давида".

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Полиция Израиля сообщила, что подозреваемый "нейтрализован", без уточнения, застрелен нападающий или ранен. Отмечают, что его подстрелили двое гражданских, которые имели при себе лицензированное оружие.

Предварительно стрелком был 13-летний парень.

Известно о двух пострадавших

Среди пострадавших 22-летний и 45-летний мужчины. Некоторые СМИ пишут, что это отец и сын.

Сообщается, что они оба в тяжелом, но стабильном состоянии с травмами верхней части тела.

Представитель ХАМАС Хасем Касем прокомментировал нападение: "Героическая акция в Силуане является подтверждением продолжения сопротивления на всех оккупированных территориях и в ответ на преступления оккупации против нашего народа в святых местах".

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