За последние сутки в Иерусалиме это уже вторая террористическая атака. В этот раз стрелок открыл огонь в археологическом парке "город Давида".
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Полиция Израиля сообщила, что подозреваемый "нейтрализован", без уточнения, застрелен нападающий или ранен. Отмечают, что его подстрелили двое гражданских, которые имели при себе лицензированное оружие.
Предварительно стрелком был 13-летний парень.
Известно о двух пострадавших
Среди пострадавших 22-летний и 45-летний мужчины. Некоторые СМИ пишут, что это отец и сын.
Сообщается, что они оба в тяжелом, но стабильном состоянии с травмами верхней части тела.
Представитель ХАМАС Хасем Касем прокомментировал нападение: "Героическая акция в Силуане является подтверждением продолжения сопротивления на всех оккупированных территориях и в ответ на преступления оккупации против нашего народа в святых местах".
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Кратко о предыдущей стрельбе: связаны ли между собой теракты
- Вечером 27 января террорист начал стрельбу в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. По меньшей мере, 8 человек погибли и еще 10 получили ранения.
- Террорист пытался скрыться, но его убили правоохранители.