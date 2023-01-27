В Минобороны Ирана заявили, что нападавший был вооружен автоматом Калашникова.
Важно В США произошла массовая стрельба: много погибших и раненых
В вооруженном ведомстве рассказали, что нападающий уничтожил пост охраны и убил начальника службы безопасности. СМИ сообщили, что погибшего звали Орхан Аскеров.
Также были ранены двое охранников посольства при попытке предотвратить нападение. Их состояние удовлетворительное,
– говорится в сообщении.
Нападавшего удалось задержать. Азербайджанская сторона проводит срочное расследование.
Что сейчас происходит у посольства Азербайджана: смотрите видео
В сети уже появились кадры, на которых виден момент нападения.
Момент нападения в посольстве Азербайджана: смотрите видео 18+
Добавим, что Иран, хоть и не признает оккупацию Крыма и части Донбасса, помогает стране-агрессору вооружением. На фоне этого 6 января администрация Джо Байдена объявила о ряде новых санкций и дополнительных мер, направленных на авиационный и оборонный сектор Ирана.
Недавние случаи стрельбы в мире
- В центре Лондона 14 января произошла стрельба. Стреляли в сторону похоронной процессии. Огонь открыли из машины, которая двигалась на прилегающей к вокзалу улице, где были похороны. Проходила панихида матери и дочери, которые умерли с разницей в несколько дней. К сожалению, есть раненые, среди которых – ребенок.
- В аэродромных казармах в Винер-Нойштадте в пятницу, 6 января, произошла стрельба между военными. В результате был убит 20-летний охранник.
- В пятницу, 23 декабря, в столице Франции неизвестный 69-летний мужчина посреди улицы произвел несколько выстрелов. В результате инцидента погибли люди. Сейчас известно о трех погибших и трех раненых парижанах. Стрельба произошла возле курдского центра на улице д'Энген.