"Люди плакали, все убегали": в сети показали момент стрельбы в аэропорту Кишинева
43-летний гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в страну, открыл стрельбу в аэропорту Кишинева. Он убил двух человек.
Кадры, на которых слышно звуки выстрелов, опубликовали в сети. Свидетели рассказывали местному телеканалу, ссылаясь на слова сотрудников, что раздалось 7 выстрелов.
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Что происходило в аэропорту Кишинева
Слышал 6–7 выстрелов. Люди все убегали, покинули территорию аэропорта. Это (стрельба – 24 Канал) было внутри. Дети, сумки… Люди плакали, все убегали,
– рассказал очевидец телеканала TV8.
Очевидцы также показали видео из аэропорта в момент стрельбы. На нем слышно, как в зале аэропорта раздаются несколько выстрелов, а вокруг ходят только работники.
Стрельба в аэропорту Кишинева: смотрите видео
Момент стрельбы в аэропорту Кишинева: смотрите видео
Люди уже вернулись в аэропорт
Издание NewsMaker.md написало, что по состоянию на 20:17 30 июня людям разрешили вернуться в здание аэропорта. Вероятно, они смогут полететь своими рейсами.
Люди вернулись в аэропорт: смотрите видео
Нападавшим оказался гражданин Таджикистана
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан рассказал, что в международном аэропорту Кишинева произошел серьезный инцидент с безопасностью. По его данным:
- стрельбу открыл 43-летний гражданин Таджикистана;
- перед этим ему запретили въезд в Молдову из соображений безопасности.
Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения назад он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции,
– заявил молдавский премьер.
Что известно о стрельбе в аэропорту Кишинева
- Вечером 30 июня неизвестный иностранец открыл стрельбу по Международному аэропорту Кишинева. Известно, что мужчина прилетел из Турции.
- Злоумышленник выхватил оружие у пограничника и произвел несколько выстрелов. Президент страны Майя Санду заявила, что задержанный убил пограничника и сотрудника службы охраны аэропорта. Премьер также сообщал, что ранения получил один пассажир.
- Также известно, что нападавший после совершения выстрелов забаррикадировался в одном из помещений и взял заложников. Однако отряд полиции особого назначения FULGER пошел на штурм и обезвредил стрелка. Его ранили.
- Издание ZdG отметило, что прокуратура открыла дело по факту "террористического акта, совершенного путем убийства нескольких человек".