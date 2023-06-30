Инцидент произошел вечером 30 июня в Международном аэропорту Кишинева. Поэтому работников и пассажиров эвакуировали из здания, пишет 24 Канал.

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Кто мог произвести стрельбу в аэропорту Кишинева

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что в международном аэропорту Кишинева произошел серьезный инцидент с безопасностью.

43-летнему гражданину Таджикистана запретили въезд в Молдову из соображений безопасности. Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения назад он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции,

– написал Речан.

Высокопоставленный чиновник пояснил, что еще один человек – пассажир – получил ранения и находится под медицинским присмотром.

Также молдавский премьер заверил, что государственные учреждения уже повысили уровень мобилизации для безопасности и общественного порядка.

"Полиция расследует этот случай и предоставит полную информацию", – заверил молдавский премьер.

Что известно о стрельбе в Кишиневе