Инцидент со стрельбой, очевидно, с "Храмым" произошел 26 июня около 17:00. В результате этого он был госпитализирован в больницу с травмой в районе брюшной полости. Правоохранители сейчас пытаются найти киллера-снайпера, который желал убить криминального авторитета.

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В этом материале 24 Канал решил проанализировать, чем отличился за свою жизнь Иван Климович.

Торговля наркотиками

Самое важное, что нужно знать о "Храмом", сейчас он обвиняется по делу № 344/2537/17 по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о производстве или сбыте наркотиков.

По номеру этого дела в Едином реестре судебных решений можно найти более 100 решений и выявить, что оно тянется уже с февраля 2017 года. Кроме того, судят по этой статье не единственного Климовича – также других членов его, вероятно, незаконной банды:

Аккиев Исмайил Саидумарович;

Петришин Олег Васильевич;

Варнава Николай Иванович;

Ридей Олег Степанович;

Холодняк Алексей Александрович;

Шпиталюк Владислав Ярославович.

Уже 6 июля в 13:00 должно быть очередное заседание по этому делу в Ивано-Франковском городском суде. Если до того момента Климович не поправится, то, очевидно, рассмотрение дела будет перенесено или будет осуществляться в онлайн-режиме, если, конечно, состояние потерпевшего будет разрешать.

Как подстрелили Климовича в спортклубе: смотрите видео с телеграм-каналов

В Конституционно-правовом конгрессе убеждены, что ведущую роль в группе "Храмового" играет именно Руслан Силич.

Важно, что в феврале 2022 года, накануне вторжения, в телеграм-канал "Уголовные Черновцы" было слито видео, на котором видно, как Климович вместе со своими "товарищами" осуществляет подготовку к сбыту, вероятно, наркотических веществ.

Банда Климовича и наркотики: смотрите видео

Стрельба в Черновцах

14 октября 2021 года, вероятно, один из приспешников "Храмого", очевидно, перепутав автомобили, произвел несколько выстрелов в авто, в котором находились 49-летний черновчанин и 63-летняя пассажирка. Они получили ранения разной степени тяжести.

Полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался 22-летний житель Ивано-Франковска,

– написали тогда в ГУ Нацполиции Черновицкой области.

Уже через два дня суд избрал меру пресечения стрелку в виде содержания под стражей. Мы установили, что по крайней мере в судебных постановлениях говорится о мужчине, по имени Зорий Евгений Евгеньевич.

Банда Климовича "Храмого"

Следовательно, фамилий становится все больше. Однако, как бы там ни было, есть основания утверждать, что Зорий из той же банды Климовича, хотя и не проходят в коллективном уголовном деле о сбыте наркотиков.

Из судебного реестра нам удалось узнать, что он 28 января 2021 вместе с мужчиной, по имени Копис Андрей Игоревич, избил человека в автомобиле, за что им обоим был присужден штраф в несколько тысяч гривен каждому.

За месяц до того, то есть в декабре 2020 года, Кописю один из франковских судов назначил наказание в виде лишения свободы сроком в 2 года 5 месяцев в исправительном центре. Туда он должен был прибыть сам 14 марта 2021, но этого не сделал и к тому же успел совершить еще одно правонарушение.

В конце концов, суд разрешил силовикам доставить Копися куда нужно собственноручно. Отметим лишь, что по этому делу его судили за "грубое хулиганство", а точнее – за то, что он избил вместе со своими "побратимами" троих и сорвал работу магазина, в котором это произошло.

Собственно, одним из этих "товарищей" был мужчина, по имени Никифорук Богдан Петрович. И в этом же судебном решении признан тот факт, что этот Никифорук производил сбыт наркотических веществ, за что ему суд признал 6 лет лишения свободы.

И не стоит полагать, что наркоторговля – это тот "бизнес", в котором развита конкуренция. Все в этой "отрасли" друг друга знают. Кстати, по делу за 2014 год этого Никифорука привлекали к ответственности за хулиганство вместе с Лазоряком Александром Владимировичем. И этого Лазорякя позже, в 2020 году, "как неожиданно" также обвинили в сбыте наркотиков.

Словом, можно и дальше распутывать этот клубочек. Появятся новые и новые фамилии, связь между которыми проста как дверь – статья 307 и, очевидно, связи с Климовичем Иваном Васильевичем по прозвищу "Храмый".

Подрыв автомобиля

В селе Криховцы, что в Ивано-Франковской области, 17 января 2022 года, такой Сенюк Артем Русланович, вероятно, взорвал автомобиль BMW Х5, в котором находился человек – было открыто производство по статье 115 об умышленном убийстве. Следует сказать, что сделал он это очень не умело, поэтому получил ранение конечностей.

Кстати, он также проходит как правонарушитель по делу о хранении, незаконном приобретении, передаче… Нет, не наркотиков – оружия.

Однако с Климовичем он связан – не сомневайтесь. Как минимум, доказательством тому является тот факт, что Сенюк является одним из основателей благотворительного фонда "Вместе до конца", в котором основатель также "Храмый".

Захват рынка

Очевидно, это далеко не все, в чем можно обвинить Храм. В частности, другие средства массовой информации утверждают, что приспешники Климовича в 2019 и 2020 годах пытались осуществить рейдерский захват рынка в Ивано-Франковске.