Інцидент зі стріляниною, очевидно, з "Храмим" стався 26 червня близько 17:00. Внаслідок цього він був госпіталізований у лікарню з травмою в районі черевної порожнини. Правоохоронці зараз намагаються знайти кілера-снайпера, що хотів вбити кримінального авторитета.

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У цьому матеріалі 24 Канал вирішив проаналізувати, чим відзначився за своє життя Іван Климович.

Торгівля наркотиками

Найважливіше, що потрібно знати про "Храмого", зараз він обвинувачуваний у справі № 344/2537/17 за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про виробництво чи збут наркотиків.

За номером цієї справи у Єдиному реєстрі судових рішень можна знайти понад 100 ухвал та виявити, що вона тягнеться уже від лютого 2017 року. Окрім того, судять за цієї статтею не єдиного Климовича – також таких інших членів його, ймовірно, незаконної банди:

Аккієв Ісмайіл Саідумарович;

Петришин Олег Васильович;

Варнава Микола Іванович;

Рідей Олег Степанович;

Холодняк Олексій Олександрович;

Шпиталюк Владислав Ярославович.

Уже 6 липня, о 13:00 має бути чергове засідання у цій справі в Івано-Франківському міському суді. Якщо до того моменту Климович не одужає, то, очевидно, розгляд справи перенесуть або здійснюватимуть в онлайн-режимі, якщо, звісно, стан потерпілого дозволятиме.

Як підстрелили Климовича в спортклубі: дивіться відео з телеграм-каналів

У Конституційно правовому конгресі переконані, що провідну роль у групі "Храмового" має саме Руслан Сіліч.

Важливо, що в лютому 2022 року, напередодні вторгнення, в телеграм-канал "Кримінальні Чернівці" було злито відео, на якому видно, як Климович разом зі своїми "товаришами" здійснює підготовку до збуту, ймовірно, наркотичних речовин.

Банда Климовича і наркотики: дивіться відео

Стрілянина в Чернівцях

14 жовтня 2021 року, ймовірно, один з поплічників "Храмого", вочевидь, переплутавши автомобілі, здійснив декілька пострілів в авто, у якому були 49-річний чернівчанин та 63-річна пасажирка. Вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Поліцейські встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 22-річний житель міста Івано-Франківська,

– написали тоді в ГУ Нацполіції Буковини.

Уже через два дні суд обрав запобіжний захід стрільцю у вигляді тримання під вартою. Ми встановили, що принаймні у судових ухвалах йдеться про чоловіка, на ім'я Зорій Євген Євгенович.

Банда Климовича "Храмого"

Отже, прізвищ стає все більше. Однак, хай там як, є підстави стверджувати, що Зорій з тої ж банди Климовича, хоча й не проходять у колективній кримінальній справі про збут наркотиків.

З судового реєстру нам вдалось довідатись, що він 28 січня 2021 року разом з чоловіком, на ім'я Копись Андрій Ігорович, побив людину в автомобілі, за що їм обом було присуджено штраф у декілька тисяч гривень кожному.

За місяць перед тим, тобто у грудні 2020 року, Кописю один з франківських судів призначив покарання у вигляді позбавлення волі на термін у 2 роки 5 місяців у виправному центрі. Туди він мав прибути сам 14 березня 2021 року, але цього не зробив і до того ж встиг скоїти ще одне правопорушення.

Урешті-решт суд дозволив силовикам доправити Копися куди потрібно власноруч. Зазначимо лише, що у цій справі його судили за "грубе хуліганство", а точніше – за те, що він побив разом зі своїми "побратимами" трьох людей та зірвав роботу магазину, у якому це сталося.

Власне, одним із цих "товаришів" був чоловіком, на ім'я Никифорук Богдан Петрович. І в цьому ж судовому рішенні визнано той факт, що цей Никифорук здійснював збут наркотичних речовин, за що йому суд признав 6 років позбавлення волі.

І не варто думати, що наркоторгівля – це той "бізнес", у якому розвинута конкуренція. Усі в цій "галузі" один одного знають. До речі, у справі за 2014 рік цього Никифорука притягали до відповідальності за хуліганство разом з Лазоряком Олександром Володимировичем. І цього Лазорякя пізніше, у 2020 році, "як несподівано" – також обвинуватили у збуті наркотиків.

Словом, можна й далі розплутувати цей клубочок. З'являтимуться нові й нові прізвища, зв'язок між якими простий як двері – стаття 307 та, очевидно, зв'язки з Климовичем Іваном Васильовичим на прізвисько "Храмий".

Підрив автомобіля

У селі Крихівці, що в Івано-Франківській області, 17 січня 2022 року, такий собі Сенюк Артем Русланович, ймовірно, підірвав автомобіль BMW Х5, у якому була людина – було відкрито провадження за статтею 115 про умисне вбивство. Слід сказати, що зробив він це дуже не вміло, тому й отримав поранення кінцівок.

До речі, він також проходить як правопорушник у справі про зберігання, незаконне придбання, передачу… Ні, не наркотиків – зброї.

Однак з Климовичем він пов'язаний – не сумнівайтесь. Як мінімум, доказом цього є той факт, що Сенюк є одним із засновників благодійного фонду "Разом до кінця", у якому засновник також "Храмий".

Захоплення ринку

Очевидно, це далеко не все, у чому можна обвинуватити "Храмого". Зокрема, інші засоби масової інформації стверджують, що поплічники Климовича у 2019 та 2020 роках намагалися здійснити рейдерське захоплення ринку в Івано-Франківську.