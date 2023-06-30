По неподтвержденным данным, в результате уже пострадал сотрудник пограничной полиции. Это подтвердила глава отдела коммуникации Генерального инспектората полиции Диана Фетко.

Ранее В Ивано-Франковске произошла стрельба: есть раненый

Не разрешили въехать в Молдову

Как сообщили в МВД Молдовы, стрельбу открыл иностранец, которому не разрешили въехать на территорию страны. Он прибыл в Кишинев рейсом из Турции.

Как сообщили в ZdG, в аэропорту Кишинева мужчина сначала произвел несколько выстрелов в воздух, после чего он забаррикадировался в одном из помещений аэропорта. Более того, вероятно, он взял заложников.

Спецслужбы готовятся к штурму помещения, в котором находится стрелок, а в аэропорту задерживают все рейсы, запланированные на 30 июня.

Правоохранителя ранили из его же пистолета

По неподтвержденным данным Pulsmedia, которые ссылаются на собственные источники, от стрельбы пострадал пограничник, в которого стреляли из его же служебного оружия. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Впоследствии стало известно, что в результате перестрелки в Кишиневском аэропорту пострадали по меньшей мере два человека. Как сообщили в МВД, на месте работает спецназ.