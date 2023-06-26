В местной полиции рассказали, что инцидент произошел 26 июня. Сообщения о стрельбе правоохранители получили ориентировочно в 17:20.
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По данным полиции, инцидент произошел на улице Симоненко.
Что известно о стрельбе в Ивано-Франковске
Предварительно известно, что неизвестный мужчина через окно произвел выстрел. В результате ранения получил посетитель спортивного клуба. Мужчина доставлен в больницу,
– рассказал начальник областной полиции Сергей Беспалько.
По данным правоохранителей, на месте происшествия работали следственно-оперативная группа и криминалисты.
Кроме того, все оперативные службы и наряды полиции ищут подозреваемого, открывшего стрельбу.
Стрельба в Ивано-Франковске / Фото полиции
В полиции больше деталей не сообщили, однако местное издание GALKA.IF.UA отметило, что предварительно известно о работе снайпера.
"По предварительным данным, работал снайпер, вероятно, с крыши одного из окрестных домов. Раненый в больнице, состояние тяжелое", – рассказали местные журналисты.
Они добавили со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что у раненого – тяжелые телесные повреждения.
Стрельба в Украине: последние новости
- 19 июня в полиции сообщили, что в городе Рени Одесской области сотрудник военкомата устроил стрельбу во время вручения повестки. Между представителями военкомата и местным жителем возник конфликт. Далее представитель военкомата выстрелил в воздух.
- Во время своей свадьбы житель Белгорода-Днестровского в Одесской области решил выстрелить в воздух. Он произвел шесть выстрелов. За это ему придется заплатить 17 тысяч гривен штрафа и 12 тысяч гривен за расходы на экспертизы.
- 1 июня в Одессе произошла стрельба. По предварительной версии следствия, конфликт возник между членами семьи. В сети писали, что в нем фигурировал тренер Руслан Умаров, его жена и водитель. Подробнее о трагедии читайте здесь.