В местной полиции рассказали, что инцидент произошел 26 июня. Сообщения о стрельбе правоохранители получили ориентировочно в 17:20.

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По данным полиции, инцидент произошел на улице Симоненко.

Что известно о стрельбе в Ивано-Франковске

Предварительно известно, что неизвестный мужчина через окно произвел выстрел. В результате ранения получил посетитель спортивного клуба. Мужчина доставлен в больницу,

– рассказал начальник областной полиции Сергей Беспалько.

По данным правоохранителей, на месте происшествия работали следственно-оперативная группа и криминалисты.

Кроме того, все оперативные службы и наряды полиции ищут подозреваемого, открывшего стрельбу.

Стрельба в Ивано-Франковске / Фото полиции

В полиции больше деталей не сообщили, однако местное издание GALKA.IF.UA отметило, что предварительно известно о работе снайпера.

"По предварительным данным, работал снайпер, вероятно, с крыши одного из окрестных домов. Раненый в больнице, состояние тяжелое", – рассказали местные журналисты.

Они добавили со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что у раненого – тяжелые телесные повреждения.

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