Теперь правоохранители начали уголовное производство. Сотруднику военкомата грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

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Представитель военкомата устроил стрельбу

Утром 18 июня между двумя представителями военкомата и местным мужчиной во время вручения ему повестки возник конфликт.

Во время словесной перепалки один из представителей военкомата произвел выстрел вверх из стартового пистолета. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители.

По словам полицейских, у всех участников инцидента изъяли оружие, патроны, стреляную гильзу и другие вещественные доказательства.

В настоящее время начато уголовное производство. Сотруднику военкомата грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет. Следствие продолжается.

Стрельба на Одесщине: смотрите видео

Могут ли военкоматы насильственно задерживать мужчин

Напомним, что работники ТЦК и СП не имеют права отбирать у мужчин документы, угрожать, заставлять подписывать документы или удерживать без согласия.

Юрист Дмитрий Винницкий подчеркнул, что если мужчину незаконно задержали, доставили и удерживают на территории воинской части, это характеризуется как арест, задержание, похищение или лишение свободы человека. Такие действия работников военкоматов могут быть обжалованы в суде. Лица, вручающие повестки, имеют право только на это, а не на какие-либо другие действия.

Кроме этого, адвокат рассказал, что делать, если силой удерживают в военкомате. Прежде всего, нужно вызвать адвоката и Нацполицию. К тому же можно сообщить об уголовном правонарушении – незаконном задержании, поводе, домашнем аресте или содержании под стражей.

Так, полиция должна предотвратить это. Однако задействовать суд на данном этапе невозможно, поскольку оперативный судебный контроль и обеспечение прав человека предусмотрены только при задержании в рамках уголовного производства.