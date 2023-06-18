Украинцев поразила выписка из приказа начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Она датируется 5 июня 2023 года. И в ней обратились ко всем военнообязанным в регионе. 24 Канал попытался разобраться, что здесь и при чем.
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Дали 10 дней на появление в военкомате
Собственно, в сообщении в фейсбуке, опубликованном 8 июня, особое внимание к себе привлекло одно предложение. Вот оно: "В документе говорится об обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в 10-дневный срок".
Его растиражировали по множеству телеграм-каналов, а также писали об этом ряд СМИ. К примеру, можно было прочесть такую формулировку: "Начальник Ивано-Франковского военкомата Роман Плитус выписал одну повестку на весь Франковск".
Собственно может показаться, что в Ивано-Франковской области решили не заморачиваться и выдать "одну повестку" на всех военнообязанных в регионе. Но это не совсем так.
"Одна повестка" на всех: что говорят в ТЦК
Представители военкомата уверяют, что соответствующий приказ выдается всякий раз, когда продолжается действие военного положения и мобилизации.
Основная цель Приказа – это повторное оповещение военнообязанных области для их последующей явки в ТЦК в установленный срок – в течение 10 дней, для уточнения их военно-учетных данных,
– говорится в сообщении.
В ТЦК СП отмечают, что во время визита военнообязанный должен иметь при себе:
- военный билет;
- паспорт;
- медицинские книги;
- документы, предоставляющие право на отсрочку (при наличии таковых).
Также напомнили, что за уклонение или нарушение правил мобилизации ожидает как административная, так и уголовная ответственность.