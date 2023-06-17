О том, какие квалификации граждан больше нуждаются в армии этим летом рассказал начальник Харьковского областного ТЦК полковник Владимир Арап во время брифинга, информирует 24 Канал.

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Для того чтобы быстро и качественно овладеть разными видами вооружения, которые получила Украина от международных партнеров, многие военные проходят обучение в других государствах или занимаются с иностранными инструкторами на территории Украины.

Поэтому для сотрудничества с зарубежными инструкторами, которые помогают нашим военнослужащим овладевать новейшими видами вооружения нужны специалисты, на высоком уровне говорящие на иностранных языках.

Обратите внимание! На призывников, владеющих английским, немецким, французским языками, есть большой запрос в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Мобилизация в Украине: главное