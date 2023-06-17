Про те, які кваліфікації громадян найбільше потребують в армії цього літа розповів начальник Харківського обласного ТЦК полковник Володимир Арап під час брифінгу, інформує 24 Канал.

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Для того, щоб швидко та якісно опанувати різні види озброєння, які Україні отримала від міжнародних партнерів, багато військових проходять навчання в інших державах чи займаються з іноземними інструкторами на території України.

Тому для співпраці із закордонними інструкторами, які допомагають нашим військовослужбовцям опановувати новітні види озброєння потрібні фахівці, які на високому рівні розмовляють іноземними мовами.

Зверніть увагу! На призовників, які володіють англійською, німецькою, французькою мовами, є великий запит в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

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