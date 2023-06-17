Про те, які кваліфікації громадян найбільше потребують в армії цього літа розповів начальник Харківського обласного ТЦК полковник Володимир Арап під час брифінгу, інформує 24 Канал.
Дивіться також Воєнний стан знову продовжили: кого можуть призвати в травні 2023 і чого чекати від мобілізації
Для того, щоб швидко та якісно опанувати різні види озброєння, які Україні отримала від міжнародних партнерів, багато військових проходять навчання в інших державах чи займаються з іноземними інструкторами на території України.
Тому для співпраці із закордонними інструкторами, які допомагають нашим військовослужбовцям опановувати новітні види озброєння потрібні фахівці, які на високому рівні розмовляють іноземними мовами.
Мобілізація в Україні: головне
- Загальну мобілізацію подовжено на 3 місяці, до 18 серпня 2023 року. Мобілізації підлягають військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років, без права на відстрочку.
- Під час мобілізації військовозобов'язаних направляють до визначених військових навчальних центрів та закладів. На місцях вивчаються морально-ділові якості призовників з метою визначення їх подальшої профільної підготовки та розподілу за військово-обліковими спеціальностями.
- Жоден військовозобов'язаний не може бути призваний до військової частини в зоні бойових дій, без попередньо пройденої спеціальної підготовки.