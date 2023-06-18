Українців вразив витяг з наказу начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він датується 5 червням 2023 року. І в ньому звернулися до всіх військовозобов'язаних у регіоні. 24 Канал спробував розібратися, що тут і до чого.

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Дали 10 днів на появу у військкоматі

Власне, у дописі у фейсбуці, який опублікували 8 червня, особливої уваги до себе привернуло одне речення. Ось воно: "У документі йдеться про обов'язковість явки військовозобов’язаних в міський ТЦК у 10-денний термін".

Його розтиражували по безлічі телеграм-каналів, а також писали про це низка ЗМІ. До прикладу, можна було прочитати таке формулювання: "Начальник Івано-Франківського військкомату Роман Плитус виписав одну повістку на весь Франківськ".

Власне, може здатися, що в Івано-Франківській області вирішили не заморочуватися та видати "одну повістку" на всіх військовозобов'язаних у регіоні. Але це не зовсім так.

"Одна повістка" на всіх: що кажуть у ТЦК

Представники військкомату запевняють, що відповідний наказ видають щоразу, коли продовжується дія воєнного стану та мобілізації.

Основна мета Наказу – це повторне оповіщення військовозобов'язаних області для їх подальшої явки до ТЦК у встановлений термін – протягом 10 днів, для уточнення їх військово-облікових даних,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Тут немає жодного ноу-хау. Щойно оголошують воєнний стан, військовозобов'язаний повинен навідатися до ТЦК СП упродовж 10 днів. І це необхідно зробити, навіть якщо йому не прийшла повістка. Й оскільки дію воєнного стану продовжили, то й відповідний наказ підняли, нагадавши про обов'язки військовозобов'язаних.

У ТЦК СП зазначають, що під час візиту військовозобов'язаний повинен мати при собі:

військовий квиток;

паспорт;

медичні книжки;

документи, що надають право на відстрочку (за наявності таких).

Також нагадали, що за ухилення чи порушення правил мобілізації очікує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.