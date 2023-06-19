Тепер правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Співробітнику військкомату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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Представник військкомату влаштував стрілянину

Вранці 18 червня між двома представниками військкомату й місцевим чоловіком під час вручення йому повістки виник конфлікт.

Під час словесної перепалки один із представників військкомату здійснив постріл у гору зі стартового пістолета. На місце події оперативно прибули правоохоронці.

За словами поліцейських, в усіх учасників інциденту вилучили зброю, набої, стріляну гільзу й інші речові докази.

Наразі розпочато кримінальне провадження. Співробітнику військкомату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Слідство триває.

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Чи можуть військкомати насильно затримувати чоловіків

Нагадаємо, що працівники ТЦК і СП не мають права відбирати у чоловіків документи, погрожувати, примушувати підписувати документи або утримувати без згоди.

Юрист Дмитро Вінницький наголосив, що якщо чоловіка незаконно затримали, доправили та утримують на території військової частини, то це характеризується як арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини. Такі дії працівників військкоматів можуть бути оскаржені у суді. Особи, які вручають повістки, мають право тільки на це, а не на будь-які інші дії.

Окрім цього, адвокат розповів, що робити, якщо силоміць утримують у військкоматі. Перш за все, потрібно викликати адвоката і Нацполіцію. До того ж можна повідомити про кримінальне правопорушення – незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою.

Так, поліція має запобігти цьому. Однак задіяти суд на даному етапі неможливо, оскільки оперативний судовий контроль і забезпечення прав людини передбачені лише у випадку затримання в рамках кримінального провадження.