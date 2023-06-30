За непідтвердженими даними, внаслідок цього уже постраждав співробітник прикордонної поліції. Це підтвердила голова відділу комунікації Генерального інспектората поліції Діана Фетко.

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Не дозволили виїхати у Молдову

Як повідомили в МВС Молдови, стрілянину відкрив іноземець, якому не дозволили в'їхати на територію країни. Він прибув до Кишинева рейсом із Туреччини.

Як повідомили у ZdG, в аеропорту Кишинева чоловік спершу зробив кілька пострілів у повітря, після чого він забарикадувався в одному із приміщень аеропорту. Ба більше, ймовірно, він взяв заручників.

Тож спецслужби готуються до штурму приміщення, в якому знаходиться стрілець, а в аеропорту затримують всі рейси, заплановані на 30 червня.

Правоохоронця поранили з його ж пістолета

За непідтвердженими даними Pulsmedia, яке посилається на власні джерела, від стрілянини постраждав прикордонник, у якого стріляли з його ж службової зброї. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Згодом стало відомо, що внаслідок перестрілки в Кишинівському аеропорту постраждали щонайменше двоє людей. Як повідомили у МВС, на місці працює спецназ.