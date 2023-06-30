Інцидент трапився ввечері 30 червня в Міжнародному аеропорту Кишинева. Через це працівників та пасажирів евакуювали з будівлі, пише 24 Канал.

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Хто міг здійснити стрілянину в аеропорту Кишинева

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що в міжнародному аеропорту Кишинева трапився серйозний інцидент з безпекою.

43-річному громадянинові Таджикистану заборонили в'їзд до Молдови з міркувань безпеки. Під час супроводу в стерильну зону для повернення назад він застрелив прикордонника і співробітника служби безпеки аеропорту з пістолета, вкраденого у співробітника прикордонної поліції,
– написав Речан.

Високопосадовець пояснив, що ще одна людина – пасажир – зазнала поранень та перебуває під медичним наглядом.

Також молдовський прем'єр запевнив, що державні установи вже підвищили рівень мобілізації задля безпеки та громадського порядку.

"Поліція розслідує цей випадок і надасть повну інформацію", – запевнив молдовський прем'єр.

Що відомо про стрілянину в Кишиневі

  • ​Ввечері 30 червня невідомий відкрив стрілянину в аеропорту Кишинева. Спочатку мовилось, що це іноземець, якого не впустили в Молдову. ЗМІ навіть писали, що це може бути росіянин, а саме – учасник ПВК "Вагнера", проте ця інформація не підтвердилась.
  • Після трагедії роботу летовища призупинили, працівників та пасажирів з приміщення евакуювали.
  • Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило, що загін поліції особливого призначення FULGER знешкодив нападника, який навіть був забарикадований в одному із приміщень та тримав заручників. Він поранений, лікарі надавали зловмиснику допомогу.
  • Видання ZdG написало, що прокуратура відкрила справу за фактом "терористичного акту, вчиненого шляхом вбивства кількох осіб".
  • Президентка Молдови Майя Санду висловила співчуття сім'ям загиблих. Вона зазначила, що справді загинув прикордонник та співробітник служби безпеки аеропорту.