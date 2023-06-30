"Люди плакали, всі тікали": у мережі показали момент стрілянини в аеропорту Кишинева

43-річний громадянин Таджикистану, якому заборонили в'їзд у країну, відкрив стрілянину в аеропорту Кишинева. Він вбив двох людей.

Кадри, на яких чутно звуки пострілів, опублікували в мережі. Свідки розповідали місцевому телеканалу, посилаючись на слова співробітників, що пролунало 7 пострілів.

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Що відбувалось в аеропорту Кишинева

Чув 6 – 7 пострілів. Люди всі тікали, покинули територію аеропорту. Це (стрілянина – 24 Канал) було всередині. Діти, сумки… Люди плакали, всі тікали,

– розповів очевидець телеканалу TV8.

Очевидці також показали відео з аеропорту в момент стрілянини. На ньому чутно, як у залі аеропорту лунає декілька пострілів, а довкола ходять тільки працівники.

Стрілянина в аеропорту Кишинева: дивіться відео

Момент стрілянини в аеропорту Кишинева: дивіться відео

Люди вже повернулись в аеропорт

Видання NewsMaker.md написало, що станом на 20:17 30 червня людям дозволили повернутись в приміщення аеропорту. Ймовірно, вони таки зможуть полетіти своїми рейсами.

Люди повернулись в аеропорт: дивіться відео

Нападником виявився громадянин Таджикистану

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан розповів, що в міжнародному аеропорту Кишинева трапився серйозний інцидент з безпекою. За його даними:

стрілянину відкрив 43-річний громадянин Таджикистану;

перед цим йому заборонили в'їзд до Молдови з міркувань безпеки.

Під час супроводу в стерильну зону для повернення назад він застрелив прикордонника і співробітника служби безпеки аеропорту з пістолета, вкраденого у співробітника прикордонної поліції,

– заявив молдовський прем'єр.

Що відомо про стрілянину в аеропорту Кишинева