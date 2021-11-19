США готовы помочь в расследовании покушения на убийство министра Лещенко

Убийство Романа Лещенко заказал гражданин США. Именно поэтому Вашингтон заявил о готовности помочь в проведении расследования.

Сейчас расследование дела продолжается. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Важно За что хотели убить министра Лещенко: в МВД раскрыли детали покушения

Американские дипломаты выразили готовность к сотрудничеству в расследовании дела о покушении на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко,

– сказал Монастырский.

Он отметил, что американцу и украинке уже объявили о подозрении по 4 статьям:

похищение,

вымогательство,

нанесение тяжких телесных повреждений,

покушение на убийство.

Сейчас они находятся в следственном изоляторе. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Что известно о покушении на убийство министра