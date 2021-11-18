Глава Министерства внутренних дел рассказал, что обвинительный акт будет содержать все детали. Об этом он 18 ноября рассказал во время эфира.

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В МВД рассказали о причинах покушения на министра Лещенко

Сейчас идут допросы задержанных лиц – гражданина США и гражданки Украины, которая выступала посредником с заказчиками,

– заявил Монастырский.

Министр пояснил, что пока известно, что покушение на министра агрополитики связано с его деятельностью до приобретения статуса госслужащего в 2018 году, а именно – с хозяйственным конфликтом.

"Когда мы после брифинга общались с господином Романом (речь идет о Лещенко – 24 канал) он сказал, что, если бы такое что-то произошло, он бы никогда не связал это именно с той деятельностью и человеком, который сделал этот заказ", – подытожил Монастырский.

Угрожал семье и детям из-за "долгов"

По словам главы МВД, гражданин США, подозреваемый в покушении на убийство министра агрополитики Романа Лещенко, сначала заплатил коллектору 150 тысяч долларов.

В то же время коллектор должен был выбить "несуществующие" долги у Лещенко, однако присвоил деньги и исчез.

Именно поэтому, мол американец решил заказать убийство сначала его, а потом уже и самого министра.

Поступали угрозы в адрес Романа Лещенко, его семьи и детям. Заказчик из США подчеркивал – "Если он (Роман Лещенко – 24 канал) умрет, Мне безразлично",

– подчеркнул Монастырский.

После этого разговора с киллером, американец хотел покинуть Украину, а само преступление должно было быть совершено во время пребывания его в Соединенных Штатах.

Покушение на министра Романа Лещенко: что известно