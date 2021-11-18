Глава Министерства внутренних дел рассказал, что обвинительный акт будет содержать все детали. Об этом он 18 ноября рассказал во время эфира.
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В МВД рассказали о причинах покушения на министра Лещенко
Сейчас идут допросы задержанных лиц – гражданина США и гражданки Украины, которая выступала посредником с заказчиками,
– заявил Монастырский.
Министр пояснил, что пока известно, что покушение на министра агрополитики связано с его деятельностью до приобретения статуса госслужащего в 2018 году, а именно – с хозяйственным конфликтом.
"Когда мы после брифинга общались с господином Романом (речь идет о Лещенко – 24 канал) он сказал, что, если бы такое что-то произошло, он бы никогда не связал это именно с той деятельностью и человеком, который сделал этот заказ", – подытожил Монастырский.
Угрожал семье и детям из-за "долгов"
По словам главы МВД, гражданин США, подозреваемый в покушении на убийство министра агрополитики Романа Лещенко, сначала заплатил коллектору 150 тысяч долларов.
В то же время коллектор должен был выбить "несуществующие" долги у Лещенко, однако присвоил деньги и исчез.
Именно поэтому, мол американец решил заказать убийство сначала его, а потом уже и самого министра.
Поступали угрозы в адрес Романа Лещенко, его семьи и детям. Заказчик из США подчеркивал – "Если он (Роман Лещенко – 24 канал) умрет, Мне безразлично",
– подчеркнул Монастырский.
После этого разговора с киллером, американец хотел покинуть Украину, а само преступление должно было быть совершено во время пребывания его в Соединенных Штатах.
Покушение на министра Романа Лещенко: что известно
- 18 ноября злоумышленники планировали совершить покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко.
- Причиной был бизнес-конфликт, который возник между Лещенко и неназванным гражданином США в 2018 году.
- Предварительно известно, что заказчик сначала заказал одно похищение и убийство коллектора, который "выбивал" долги с партнера этого американца, с которым тот работал в 2018 году. Выполнения этого заказа и "доказательства" имитировали правоохранители.
- После этого следующей жертвой назвали человека, "с которым они сотрудничали и у которого пытались отобрать имущество и выбить мнимые долги, которые были в 2018 году". Как раз им и был Роман Лещенко.
- 17 ноября вечером заказчик и киллер встретились в ресторане. Именно там они "обсудили всю оперативную ситуацию заказа". Киллеру заплатили 20 тысяч долларов задатка.
- После этого человека задержали. По словам Монастырского, за такие преступления предусмотрено пожизненное заключение.