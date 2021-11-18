Глава Міністерства внутрішніх справ розповів, що обвинувачувальний акт міститиме всі деталі. Про це він 18 листопада розповів під час ефіру.
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У МВС розповіли про причини замаху на міністра Лещенка
Зараз йдуть допити затриманих осіб – громадянина США та громадянки України, яка виступала посередником із замовниками,
– заявив Монастирський.
Міністр пояснив, що наразі відомо, що замах на міністра агрополітики пов'язаний з його діяльністю до набуття статусу держслужбовця в 2018 році, а саме – з господарським конфліктом.
"Коли ми після брифінгу спілкувались з паном Романом (мовиться про Лещенка – 24 канал) він сказав, що, якби таке щось сталося, він би ніколи не пов'язав це саме з тією діяльністю та людиною, яка зробила це замовлення", – підсумував Монастирський.
Погрожував сім'ї та дітям через "борги"
За словами глави МВС, громадянин США, підозрюваний у замаху на вбивство міністра агрополітики Романа Лещенка, спочатку заплатив колекторові 150 тисяч доларів.
Водночас колектор мав вибити "неіснуючі" борги у Лещенка, проте привласнив гроші та зник.
Саме тому, мовляв американець вирішив замовити вбивство спочатку його, а потім вже і самого міністра.
Надходили погрози на адресу Романа Лещенка, його сім'ї та дітям. Замовник зі США наголошував – "якщо він (Роман Лещенко – 24 канал) помре, мені байдуже",
– наголосив Монастирський.
Після цієї розмови з кілером, американець хотів покинути Україну, а сам злочин мав бути вчинений під час перебування його в Сполучених Штатах.
Замах на міністра Романа Лещенка: що відомо
- 18 листопада зловмисники планували здійснити замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка.
- Причиною був бізнес-конфлікт, який виник між Лещенком та неназваним громадянином США у 2018 році.
- Попередньо відомо, що замовник спершу замовив одне викрадення та вбивство колектора, який "вибивав" борги з партнера цього американця, з яким той працював у 2018 році. "Виконання" цього замовлення та "докази" імітували правоохоронці.
- Після цього наступною жертвою назвали людину, "з якою вони співпрацювали та у якої намагались відібрати майно та вибити уявні борги, які були в 2018 році". Якраз нею і був Роман Лещенко.
- 17 листопада ввечері замовник та кілер зустрілись в ресторані. Саме там вони "обговорили всю оперативну ситуацію замовлення". Кілеру заплатили 20 тисяч доларів завдатку.
- Після цього особу затримали. За словами Монастирського, за такі злочини передбачене довічне ув'язнення.