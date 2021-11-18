Глава Міністерства внутрішніх справ розповів, що обвинувачувальний акт міститиме всі деталі. Про це він 18 листопада розповів під час ефіру.

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У МВС розповіли про причини замаху на міністра Лещенка

Зараз йдуть допити затриманих осіб – громадянина США та громадянки України, яка виступала посередником із замовниками,

– заявив Монастирський.

Міністр пояснив, що наразі відомо, що замах на міністра агрополітики пов'язаний з його діяльністю до набуття статусу держслужбовця в 2018 році, а саме – з господарським конфліктом.

"Коли ми після брифінгу спілкувались з паном Романом (мовиться про Лещенка – 24 канал) він сказав, що, якби таке щось сталося, він би ніколи не пов'язав це саме з тією діяльністю та людиною, яка зробила це замовлення", – підсумував Монастирський.

Погрожував сім'ї та дітям через "борги"

За словами глави МВС, громадянин США, підозрюваний у замаху на вбивство міністра агрополітики Романа Лещенка, спочатку заплатив колекторові 150 тисяч доларів.

Водночас колектор мав вибити "неіснуючі" борги у Лещенка, проте привласнив гроші та зник.

Саме тому, мовляв американець вирішив замовити вбивство спочатку його, а потім вже і самого міністра.

Надходили погрози на адресу Романа Лещенка, його сім'ї та дітям. Замовник зі США наголошував – "якщо він (Роман Лещенко – 24 канал) помре, мені байдуже",

– наголосив Монастирський.

Після цієї розмови з кілером, американець хотів покинути Україну, а сам злочин мав бути вчинений під час перебування його в Сполучених Штатах.

Замах на міністра Романа Лещенка: що відомо