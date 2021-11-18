Про це на брифінгу 18 листопада повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
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Статті, за якими буде оголошено підозру (зловмисникам – 24 канал) є особливо важкими. За них передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі. Справедливість звичайно ж оцінить суд,
– сказав глава МВС.
Правоохоронці затримали замовників
Двох осіб, які спланували умисне вбивство громадянина, а також викрадення, вимагання та нанесення тяжких тілесних ушкоджень Роману Лещенку затримали 17 листопада під час проведення розрахунку.
За даними слідства, замовником і організатором виявився громадянин США. Для вирішення спірних питань у бізнесі він:
- залучив довірену особу – українку;
- підшукав кілера;
- заплатив виконавцю 20 тисяч доларів.
Брифінг Дениса Монастирського: дивіться відео