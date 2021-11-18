Про це на брифінгу 18 листопада повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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Статті, за якими буде оголошено підозру (зловмисникам – 24 канал) є особливо важкими. За них передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі. Справедливість звичайно ж оцінить суд,

– сказав глава МВС.

Правоохоронці затримали замовників

Двох осіб, які спланували умисне вбивство громадянина, а також викрадення, вимагання та нанесення тяжких тілесних ушкоджень Роману Лещенку затримали 17 листопада під час проведення розрахунку.

За даними слідства, замовником і організатором виявився громадянин США. Для вирішення спірних питань у бізнесі він:

залучив довірену особу – українку;

підшукав кілера;

заплатив виконавцю 20 тисяч доларів.

Зверніть увагу! Начальник Нацполіції Ігор Клименко заявив, що наразі замовники перебувають у СІЗО. Вирішують питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Брифінг Дениса Монастирського: дивіться відео