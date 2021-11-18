Об этом на брифинге 18 ноября сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Статьи, по которым будет объявлено о подозрении (злоумышленникам – 24 канал), особо тяжкими. За них предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Справедливость конечно же оценит суд,

– сказал глава МВД.

Правоохранители задержали заказчиков

Двоих человек, которые спланировали умышленное убийство гражданина, а также похищение, вымогательство и нанесение тяжких телесных повреждений Роману Лещенко, задержали 17 ноября во время проведения расчета.

По данным следствия, заказчиком и организатором оказался гражданин США. Для решения спорных вопросов в бизнесе он:

привлек доверенное лицо – украинку;

подыскал киллера;

заплатил исполнителю 20 тысяч долларов.

Обратите внимание! Начальник Нацполиции Игорь Клименко заявил, что в настоящее время заказчики находятся в СИЗО. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Брифинг Дениса Монастырского: смотрите видео