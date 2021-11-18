Очільник МВС пояснив, як саме відбулось інсценування. Про це Денис Монастирський розповів на брифінгу 18 листопада.

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Монастирський розповів, як відбулось інсценування вбивства

Замах був пов'язаний із діяльністю міністра у 2018 році, до того, як він отримав державну посаду. Монастирський розповів, що замовниками замаху були 2 людини – громадянин США та громадянка України.

Вони замовили вбивство колектора, який "вибивав" борги з партнера цього американця, з яким той працював у 2018 році. Цей колектор, за словами міністра, взяв у американця 150 тисяч доларів, які не повернув, через що той вирішив його вбити. Виконавцем злочину був кілер, якого знайшла українка.

Було імітоване викрадення, особа поміщена в один з будинків під Києвом. Замовники, громадянка України та громадянин США, приїхали туди, щоб пересвідчитись, що дійсно було виконане замовлення,

– розповів Монастирський.

Під час брифінгу показали відео та фото інсценування злочину. На кадрах зімітували вбивство та нібито поховання громадянина.

Окрім того, міністр запевнив, що зафіксували докази реагування замовників та вони відразу "звернулись по наступне замовлення". Другою була особа, "з якою вони співпрацювали та у якої намагались відібрати майно та вибити уявні борги, які були в 2018 році".

Цим громадянином був Роман Лещенко – міністр українського уряду,

– розповів Монастирський.

Міністр розповів, що 17 листопада ввечері замовник та кілер зустрілись в ресторані. Саме там вони "обговорили всю оперативну ситуацію замовлення".

Кілеру заплатили 20 тисяч доларів завдатку. За словами голови МВС, громадянин США мав виїхати з України й тоді мали здійснити злочин.

Після цього цю особу затримали, а згодом поінформували про злочин Романа Лещенка. Монастирський пояснив, що за такі злочини передбачене довічне ув'язнення.

Брифінг Дениса Монастирського: дивіться відео

Коротко про замовлення вбивства міністра