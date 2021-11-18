Глава МВД рассказал, как именно хотели убить министра и как состоялась инсценировка. Об этом Денис Монастырский рассказал на брифинге 18 ноября.

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Монастырский рассказал, как состоялась инсценировка убийства

Покушение было связано с деятельностью министра в 2018 году, до того, как он получил государственную должность. Министр рассказал, что заказчиками покушения были 2 человека – гражданин США и гражданка Украины.

Они заказали убийство коллектора, который "выбивал" долги с партнера этого американца, с которым тот работал в 2018 году. Этот коллектор, по словам министра, взял у американца 150 тысяч долларов, которые не вернул, из-за чего тот решил его убить. Исполнительницей преступления была украинка.

Было имитировано похищение, человек помещен в один из домов под Киевом. Заказчики, гражданка Украины и гражданин США приехали туда, чтобы убедиться, что действительно был выполнен заказ,

– рассказал Монастырский.

Во время брифинга показали видео и фото инсценировки преступления. На кадрах сымитировали убийство и якобы захоронение гражданина. Кроме того, министр заверил, что зафиксировали доказательства реагирования заказчиков и сразу "обратились за следующим заказом". Вторым был человек, "с которым они сотрудничали и у которого пытались отобрать имущество и выбить мнимые долги, которые были в 2018 году".

Этим гражданином был Роман Лещенко – министр украинского правительства,

– рассказал Монастырский.

Министр рассказал, что 17 ноября вечером заказчик и киллер встретились в ресторане. Именно там они "обсудили всю оперативную ситуацию заказа".

Киллеру заплатили 20 тысяч долларов. По словам главы МВД, гражданин США должен был уехать из Украины и тогда должны были совершить преступление.

После этого это человека задержали, а впоследствии проинформировали о преступлении Романа Лещенко. Монастырский пояснил, что за такие преступления предусмотрено пожизненное заключение.

Брифинг Дениса Монастырского: смотрите видео

Коротко о заказе убийства министра