Перші деталі замаху на високопосадовця під час брифінгу 18 листопада поінформував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Усе що відомо про інцидент – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Зловмисники спланували вбивство Лещенка

Очільник МВС розповів, що замовниками спроби вбивство були 2 людини – громадянин США та громадянка України. Американець заплатив виконавцям 20 тисяч доларів завдатку.

За словами Дениса Монастирського, замах пов'язаний із діяльністю Романа Лещенка у 2018 році, до того, як він отримав держпосаду. Міністр пояснив, що фігуранти намагалися:

відібрати майно у Лещенка;

вибити з нього уявні борги.

Глава міністерства внутрішніх справ на брифінгу показав матеріали оперативної зйомки.

Брифінгу Дениса Монастирського: дивіться відео

Правоохоронцям вдалося зімітувати вбивство

Увечері 17 листопада замовник – громадянин Сполучених Штатів і підставний кілер провели зустріч у ресторані. Саме там вони "обговорили всю оперативну ситуацію спроби вбивства".

"Виконавцю" з МВС заплатили 20 тисяч доларів завдатку. Денис Монастирський пояснив, що американець повинен був виїхати з України і лише після цього мали здійснити злочин.

Зверніть увагу! Міністр внутрішніх справ зауважив, що інформацію про підготовку замаху правоохоронці отримали кілька місяців тому. Поліція працювала під контролем Офісу генпрокурора.

Людей, які планували замах, змогли затримати

В Офісі генерального прокурора наголосили, що двох осіб, які спланували умисне вбивство Романа Лещенка вдалося затримати 17 листопада під час проведення розрахунку з "кілером".

За даними слідства, замовником і організатором виявився громадянин США. Для вирішення спірних питань у бізнесі чоловік залучив громадянку України та підшукав виконавця злочину.



Правоохоронці затримали замовників замаху на Лещенка / Колаж 24 каналу

Замовникам загрожує довічне ув'язнення

Своєю чергою начальник Національної поліції Ігор Клименко заявив, що наразі замовники перебувають у СІЗО. Вирішують питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Денис Монастриський вказав, що громадянину Сполучених Штатів Америки та громадянці України, які спланували замах на життя Романа Лещенка, загрожує довічне ув'язнення.

Статті, за якими буде оголошено підозру (зловмисникам – 24 канал) є особливо важкими. За них передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі. Справедливість звичайно ж оцінить суд,

– сказав глава МВС.

Реакція Лещенка на спробу його вбивства

Роман Лещенко заявив, що дізнався про спробу його вбвивста 18 листопада. За словами міністра, він лише кілька годин тому повернувся з відрядження із Саудівської Аравії.

Він подякував правоохоронцям за те, що вони забезпечують порядок і висловив повну готовність до співпраці зі слідством, а також до надання усіх необхідних документів.

Мені постійно погрожують, – Лещенко

Очільник Міністерства аграрної політики зізнався, що з 2020 року його сім'ї неодноразово погрожували. Високопосадовець пов'язує це зі своєю політичною діяльністю.

Ми викрили багато фактів щодо подвійної приватизації, незаконного переведення державної землі в приватну власність, усі ці схеми пов'язані із поверненням земель Міністерству оборони. Ми ведемо слідчі дії щодо сотень посадовців,

– сказав Роман Лещенко.

Тому він шокований тим, що причиною для нападу стала його діяльність у 2018 році. Ситуація з приводу шахрайських дій громадянина США "носить виключно цивільноправовий характер щодо аграріїв". Міністр наголосив, що його відносини з американцем не стосуються державної служби.

Лещенко прокоментував спробу його вбивства: дивіться відео