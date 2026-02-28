США и Израиль атаковали Иран: как реагируют мировые лидеры
США и Израиль начали операцию против Ирана с целью отстранения от власти режи аятоллы. В мире эти события вызвали неоднозначные реакции.
Как операцию США и Израиля комментируют лидеры и представители стран мира – читайте на 24 Канале.
Как на бомбардировки Ирана реагируют в мире?
В МИД Украины заявили, что поддерживают иранский народ, подчеркнув, что "причиной нынешних событий является именно насилие и произвол иранского режима". Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что действия Израиля "не соответствуют международному праву", отметив, что превентивные удары требуют "непосредственной угрозы". Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что развитие событий является "опасным" и призвала к защите гражданского населения и соблюдению международного права. ЕС начал координировать выезд консульств европейских граждан, отзывая из региона некритический персонал. Представитель правительства Великобритании заявил, что "не хочет видеть дальнейшей эскалации в более широкий региональный конфликт", но добавил, что Великобритания готова "защищать свои интересы". Премьер-министр Австралии Албанез заявил, что "поддерживает храбрый народ Ирана в его борьбе против угнетения". Он поддерживает усилия США по предотвращению распространения ядерного оружия. Офис премьера Италии Мелони выразил солидарность с гражданским населением Ирана. Италия требует уважения гражданских и политических прав. Премьер Мелони, как указано в заявлении, будет консультироваться с союзниками, чтобы поддержать усилия по ослаблению напряженности. Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС ввел "широкие санкции" в ответ на "кровавый режим" Ирана. Она призвала все стороны "проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданское население и полностью соблюдать международное право".
