28 февраля, 17:02
8

США и Израиль атаковали Иран: как реагируют мировые лидеры

Сергей Попович

США и Израиль начали операцию против Ирана с целью отстранения от власти режи аятоллы. В мире эти события вызвали неоднозначные реакции.

Как операцию США и Израиля комментируют лидеры и представители стран мира – читайте на 24 Канале.

Как на бомбардировки Ирана реагируют в мире?

 

17:09, 28 февраля

Как реагирует Украина

В МИД Украины заявили, что поддерживают иранский народ, подчеркнув, что "причиной нынешних событий является именно насилие и произвол иранского режима".

17:08, 28 февраля

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что действия Израиля "не соответствуют международному праву", отметив, что превентивные удары требуют "непосредственной угрозы".

17:07, 28 февраля

ЕС эвакуирует консульства

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что развитие событий является "опасным" и призвала к защите гражданского населения и соблюдению международного права.

ЕС начал координировать выезд консульств европейских граждан, отзывая из региона некритический персонал.

17:05, 28 февраля

Что говорят в Великобритании

Представитель правительства Великобритании заявил, что "не хочет видеть дальнейшей эскалации в более широкий региональный конфликт", но добавил, что Великобритания готова "защищать свои интересы".

17:04, 28 февраля

Премьер-министр Австралии Албанез заявил, что "поддерживает храбрый народ Ирана в его борьбе против угнетения". Он поддерживает усилия США по предотвращению распространения ядерного оружия.

17:03, 28 февраля

Как реагирует Италия

Офис премьера Италии Мелони выразил солидарность с гражданским населением Ирана. Италия требует уважения гражданских и политических прав. Премьер Мелони, как указано в заявлении, будет консультироваться с союзниками, чтобы поддержать усилия по ослаблению напряженности.

16:53, 28 февраля

Фон дер Ляйен призывает к сдержанности

Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС ввел "широкие санкции" в ответ на "кровавый режим" Ирана. Она призвала все стороны "проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданское население и полностью соблюдать международное право".