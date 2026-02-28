США та Ізраїль атакували Іран: як реагують світові лідери
США та Ізраїль розпочали операцію проти Ірану з метою усунення від влади режи аятолли. У світі ці події викликали неоднозначні реакції.
Як операцію США та Ізраїлю коментують лідери та представники країн світу – читайте на 24 Каналі.
Як на бомбардування Ірану реагують у світі?
Події в Ірані викликають велике занепокоєння. Ми перебуваємо у тісному контакті з нашими партнерами в регіоні,
Прем’єр-міністр Канади Карні заявив, що Оттава підтримує дії Вашингтона, спрямовані на знищення іранської ядерної програми та запобігання "подальшій загрозі міжнародному миру й безпеці" з боку Тегерану.
Він назвав режим в Ірані "жерелом нестабільності й терору" у регіоні.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що о події на Близькому Сході розвиваються дуже швидко. Він наголосив, що українці ніколи не загрожували Ірану, однак режим країни сам обрав співпрацю з Росією.
Він нагадав, що Іран постачає до Росії військові технології для ведення війни проти України.
За його словами, за час повномасштабної війни Росія запустила по Україні понад 57 тисяч таких безпілотників.
Зеленський вважає, що важливо дати іранському народу шанс скинути режим.
Він також наголосив на важливості рішучості США, завдяки якій "завжди глобальні злочинці слабшають".
Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо назвав найважливішим завданням зупинити "гарячу фазу" якнайшвидше.
"Фінляндія вважає за необхідне повернутися до діалогу й дипломатії з метою пошуку сталого рішення щодо ситуації в Ірані", – зазначив він.
Президент Фінляндії Александр Стубб констатував, що військова операція США та Ізраїлю проти Ірану виходить за межі міжнародного права.
Зазвичай легітимізації такого типу атак прагнули або з боку ООН, або щонайменш з боку союзників. Зараз про це особливо не йшлося,
Він висловив думку, що дії США явно мають за мету не дати Ірану отримати власну ядерну зброю.
У Європеському парламенті нагадали, що вже тривалий час закликають іранський режим "демонтувати свої державні механізми придушення, припинити підтримку терористичних проксі-угруповань, відмовитися від ядерних амбіцій і, зрештою, дозволити своєму народові вільно обирати власне майбутнє".
Події, що розгортаються в Ірані, не повинні призвести до спіралі ескалації, яка може поставити під загрозу Близький Схід, Європу та інші регіони світу. Ранкові атаки іранського режиму на країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки є неприйнятними й не мають жодного виправдання,
Ми відкидаємо односторонні військові дії США та Ізраїлю, які означають ескалацію і сприяють формуванню більш нестабільного та ворожого міжнародного порядку,
Він додав, що в Іспанії також відкидають дії іранського режиму та Корпусу вартових ісламської революції.
"Ми не можемо допустити ще однієї тривалої та руйнівної війни на Близькому Сході. Ми вимагаємо негайної деескалації та повного дотримання міжнародного права. Настав час відновити діалог і досягти стійкого політичного врегулювання для регіону", – каже він.
В Омані, який виступав посередником між Іраном та США, розчаровані початком військової операції.
"Активні та серйозні переговори знову були підірвані. Це не служить ні інтересам Сполучених Штатів, ні справі глобального миру. І я молюся за невинних, які постраждають. Я закликаю Сполучені Штати не вплутуватися далі. Це не ваша війна", – заявив глава МЗС Оману Бадр аль-Бусайді.
Президент Франції Еммануель Макрон скликав термінове засідання Ради Безпеки ООН і заявив, що Франція "готова розгорнути необхідні ресурси" для підтримки партнерів у регіоні.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Іран "ніколи не повинен отримати ядерну зброю". За його словами, Лондон завжди підтримував спроби досягти врегулювання переговорами.
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив: "Іранський народ не повинен платити за вибір свого уряду". Він також висловив жаль, що "дипломатичні зусилля раніше не призвели до переговорного врегулювання".
Конгресмени, зокрема республіканці стурбовані, що бойові дії в Ірані не були санкціоновані Конгресом США.
Водночас сенатор-демократ Джон Феттерман заявив, що Трамп був "готовий зробити те, що правильно і необхідно для встановлення реального миру в регіоні". Його позицію підтримав і сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни.
МЗС Росії опублікувало заяву, де зазначило, що "безрозсудна збройна агресія США та Ізраїлю не спровокована". Там хочуть "негайно повернути ситуацію навколо Ірану в русло політико-дипломатичного врегулювання".
Небезпечна авантюра США та Ізраїлю стрімко наближає Близький Схід до гуманітарної, економічної та радіологічної катастроф,
Росія навіть нібито готова сприяти пошуку шляху мирного розв'язання конфлікту.
У МЗС України заявили, що підтримують іранський народ, підкресливши, що "причиною нинішніх подій є саме насильство і свавілля іранського режиму".
Ми пам'ятаємо і ніколи не забудемо удари тисяч "Шахедів" по наших мирних містах і людях,
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що дії Ізраїлю "не відповідають міжнародному праву", зазначивши, що превентивні удари вимагають "безпосередньої загрози".
Голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що розвиток подій є "небезпечним" і закликала до захисту цивільного населення та дотримання міжнародного права.
ЄС почав координувати виїзд консульств європейських громадян, відкликаючи з регіону некритичний персонал.
Речник уряду Великої Британії заявив, що "не хоче бачити подальшої ескалації в ширший регіональний конфлікт", але додав, що Британія готова "захищати свої інтереси".
Прем'єр-міністр Австралії Албанез заявив, що "підтримує хоробрий народ Ірану в його боротьбі проти гноблення". Він підтримує зусилля США щодо запобігання поширення ядерної зброї.
Офіс прем'єра Італії Мелоні висловив солідарність з цивільним населенням Ірану. Італія вимагає поваги до громадянських та політичних прав. Прем'єрка Мелоні, як вказано у заяві, консультуватиметься з союзниками, щоб підтримати зусилля щодо послаблення напруженості.
Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що ЄС запровадив "широкі санкції" у відповідь на "кривавий режим" Ірану. Вона закликала всі сторони "проявляти максимальну стриманість, захищати цивільне населення та повністю дотримуватися міжнародного права".
Події в Ірані викликають велике занепокоєння. Ми перебуваємо у тісному контакті з нашими партнерами в регіоні,