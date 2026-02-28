США та Ізраїль атакували Іран: як реагують світові лідери

США та Ізраїль розпочали операцію проти Ірану з метою усунення від влади режи аятолли. У світі ці події викликали неоднозначні реакції.

Як операцію США та Ізраїлю коментують лідери та представники країн світу – читайте на 24 Каналі.

Дивіться також Доля невідома: Верховного лідера Ірану Хаменеї могли вбити, – ЗМІ

Як на бомбардування Ірану реагують у світі?