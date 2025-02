США продадут Израилю тысячи бомб и ракет на 7,4 миллиарда долларов

Соединенные Штаты Америки продадут Израилю оружие. Речь идет о тысячах бомб и ракет, которые будут стоить более 7 миллиардов долларов.

Администрация Трампа одобрила продажу Израилю оружия на сумму более 7,4 миллиарда долларов, несмотря на критику его действий в секторе Газа и Ливане. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

На что пойдут средства

Государственный департамент 7 февраля сообщил Конгрессу о том, что он одобрил продажу 3000 ракет класса "воздух-земля" Hellfire и сопутствующего оборудования на сумму 660 миллионов долларов, а также бомб, систем наведения и детонаторов на сумму 6,75 миллиарда долларов.

В США, по-прежнему, хорошо относятся к перспективе вооружения Израиля. В частности, там считают, что обеспечить способность к самообороне этого союзника – это также и в интересах национальной безопасности США.

Продажи охватывают более 2100 250-фунтовых бомб GBU-39/B и 2800 корпусов для 500-фунтовых бомб MK-82. Поставки бомб и систем наведения начнутся в следующем году, а ракет Hellfire, произведенных компанией Lockheed Martin Corp, в 2028 году.

Бомбы будут поставляться как с американских складов, так и от подрядчиков, включая Boeing Co, ATK Tactical Systems Co и подразделением L3Harris Technologies Inc.