Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, добавив, что можно усилить персональные санкции против российских чиновников или корпораций. Но, к сожалению, это кардинально не изменит ситуацию.

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Какой инструмент еще есть у Трампа

У США нет эффективного санкционного механизма, так же как у Евросоюза. Все, что можно было сделать, уже сделано. Россия выживает не потому, что санкций недостаточно, а потому, что существует Индия, Китай, другие страны Глобального юга, которые торгуют со страной-агрессором.

Соединенные Штаты даже вводили вторичные санкции против банков и корпораций, которые работают в третьих странах, но это все равно не дало нужного результата.

Я считаю, что не этим можно давить на Владимира Путина. А угрозами поставить в Украину самое современное дальнобойное оружие, которое есть в большом количестве у США. Джо Байден боялся его предоставить, но Трамп мог бы,

– предположил Игорь Эйдман.

Но сейчас возникают серьезные сомнения, что Трамп на это пойдет. Например, Украина хотела бы получить ракеты Tomahawk, которых очень боятся россияне, но Белый дом не готов их предоставить.

Трамп думает, что у него все и так должно сложиться хорошо, без каких-либо детальных наработок. Ему не важны детали. Но во всем этом есть позитив – Трамп в конце концов поймет, что с Путиным не договориться и возобновит военную помощь,

– сказал политолог.

Поэтому ожидать, что президент США придумает новый способ давления – не стоит. Единственное, что он может сделать – выделить новые пакеты помощи Украине.