Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, додавши, що можна посилити персональні санкції проти російських чиновників або корпорацій. Але, на жаль, це кардинально не змінить ситуацію.

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Який інструмент ще має Трамп

У США немає ефективного санкційного механізму, так само як у Євросоюзу. Все, що можна було зробити, уже зроблено. Росія виживає не тому, що санкцій недостатньо, а тому, що існує Індія, Китай, інші країни Глобального півдня, які торгують з країною-агресоркою.

Сполучені Штати навіть вводили вторинні санкції проти банків і корпорацій, які працюють у третіх країнах, але це все одно не дало потрібного результату.

Я вважаю, що не цим можна тиснути на Владіміра Путіна. А загрозами поставити в Україну найсучаснішу далекобійну зброю, яка є у великій кількості у США. Джо Байден боявся її надати, але Трамп міг би,

– припустив Ігор Ейдман.

Але зараз виникають серйозні сумніви, що Трамп на це піде. Наприклад, Україна хотіла б отримати ракети Tomahawk, яких дуже бояться росіяни, але Білий дім не готовий їх надати.

Трамп думає, що у нього все і так має скластися добре, без будь-яких детальних напрацювань. Йому не важливі деталі. Але в усьому цьому є позитив – Трамп врешті решт зрозуміє, що з Путіним не домовитися й відновить військовому допомогу,

– сказав політолог.

Тож очікувати, що президент США придумає новий спосіб тиску – не варто. Єдине, що він може зробити – виділити нові пакети допомоги Україні.