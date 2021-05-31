В США расстреляли посетителей ночного клуба: 20 раненых, 2 погибших

В штате Флорида 30 мая произошла масштабная стрельба. Трое нападавших на авто приехали на вечеринку в ночной клуб и открыли огонь по десяткам его посетителей.
Инцидент произошел в городе Хайалиа. Местная полиция сообщила о более 20 раненых и 2 убитых.
Напомним Во время стрельбы в Калифорнии убили по меньшей мере 8 человек
Стрельба во Флориде 30 мая: что известно
В штате Флорида в городе Хайалиа 30 мая в ночной клуб ворвались трое неизвестных и начали стрелять в людей, которые пришли на концерт.
- По предварительным данным, два человека погибли, а более двух десятков – получили ранения (их отправили в больницы, один из травмированных – в критическом состоянии).
- Журналисты выяснили, что к клубу подъехал белый Nissan Pathfinder – из него и вышли вооруженные нападавшие. Учинив стрельбу, они скрылись на той же машине.
Сейчас их разыскивает полиция.
- Губернатор Флориды Рон ДеСантис заверил, что преступники не избегут наказания: "Правосудие должно быть быстрым и суровым".
- Глава полиции округа Майами Альфредо Рамирес назвал инцидент "целенаправленным и трусливым" поступком, который не останется безнаказанным.
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