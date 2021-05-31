У США розстріляли відвідувачів нічного клубу: 20 поранених, 2 загиблих

У штаті Флорида 30 травня сталася масштабна стрілянина. Троє нападників на авто приїхали на вечірку до нічного клубу й відкрили вогонь по десятках його відвідувачів.

Інцидент стався у місті Хайаліа. Місцева поліція повідомила про понад 20 поранених та 2 вбитих.

Нагадаємо Під час стрілянини у Каліфорнії вбили щонайменше 8 людей

Стрілянина у Флориді 30 травня: що відомо

У штаті Флорида в місті Хайаліа 30 травня до нічного клубу увірвалися троє невідомих і почали стріляти в людей, які прийшли на концерт.

За попередніми даними, двоє людей загинули, а понад два десятки – зазнали поранень (їх відправили до лікарень, один із травмованих – у критичному стані).

Журналісти з'ясували, що до клубу під'їхав білий Nissan Pathfinder – з нього й вийшли озброєні нападники. Вчинивши стрілянину, вони зникли на тій же машині.

Наразі їх розшукує поліція.

Губернатор Флориди Рон Десантіс запевнив, що злочинці не уникнуть покарання: "Правосуддя має бути швидким і суворим".

Керівник поліції округу Майамі Альфредо Рамірес назвав інцидент "цілеспрямованим і боягузливим" вчинком, який не залишиться безкарним.

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