В США спасатель устроил стрельбу в пожарной части: есть погибший

В США спасатель устроил стрельбу на территории одной из пожарных частей в округе Лос-Анджелес. Он убил своего коллегу и травмировал еще одного человека.
На момент инцидента спасатель находился вне службы. Злоумышленник был инженером и специалистом по пожарной безопасности.
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Детали стрельбы
Инцидент произошел 1 июня около 11 часов по местному времени. После совершения преступления спасатель вернулся домой, поджег дом и покончил с собой.
Его тело нашли в пустом бассейне с огнестрельным ранением в голову.
Злоумышленник поджег дом / Фото AP
Каковы последствия инцидента
Начальник пожарной охраны Дэрил Осби рассказал, что 44-летний убитый мужчина был спасателем с 20-летним стажем. Он получил несколько ранений в верхнюю часть туловища.
По словам родственников и коллег погибшего, мужчина был предан своему делу, поэтому его считали одним из лучших пожарных.
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В то же время 54-летний раненый спасатель сейчас находится в больнице. Его состояние оценивают как критическое, но стабильное.
Сейчас правоохранители выясняют детали стрельбы, однако мотивы атаки остаются неизвестными.