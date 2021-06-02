У США рятувальник влаштував стрілянину в пожежній частині: є загиблий

У США рятувальник влаштував стрілянину на території однієї з пожежних частин в окрузі Лос-Анджелес. Він вбив свого колегу й травмував ще одну людину

На момент інциденту рятувальник перебував поза службою. Зловмисник був інженером та фахівцем з пожежної безпеки.

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Деталі стрілянини

Інцидент трапився 1 червня близько 11 години за місцевим часом. Після скоєння злочину рятувальник повернувся додому, підпалив будинок і наклав на себе руки.

Його тіло знайшли в порожньому басейні з вогнепальним пораненням в голову.



Зловмисник підпалив будинок / Фото AP

Якими є наслідки інциденту

Начальник пожежної охорони Деріл Осбі розповів, що 44-річний вбитий чоловік був рятувальником з 20-річним стажем. Він отримав кілька поранень у верхню частину тулуба.

За словами родичів та колег загиблого, чоловік був відданий своїй справі, тому його вважали одним з найкращих пожежників.

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Водночас 54-річний поранений рятувальник наразі перебуває в лікарні. Його стан оцінюють як критичний, але стабільний.

Наразі правоохоронці з'ясовують деталі стрілянини, однак мотиви атаки залишаються невідомими.