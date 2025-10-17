Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты проявляют интерес к украинским дронам. По словам американского лидера, его страна хотела бы их закупать.

Что сказал Трамп об украинских дронах?

Журналисты спросили Дональда Трампа, интересуют ли его украинские дроны. На это американский лидер ответил утвердительно.

Да, был бы (заинтересован – 24 Канал) ... у нас сейчас много дронов. Мы строим собственные дроны, но также покупаем дроны у других, и они (Украина – 24 Канал) делают очень хорошие дроны,

– сказал глава Белого дома.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский предложил обменять Дональду Трампу "тысячи дронов" на американские ракеты Tomahawk.

По его словам, Украина не только готова поставить "тысячи дронов", но и сотрудничать с американским производством, в частности развивать совместные мощности.

"Украина имеет тысячи наших беспилотников, но мы не имеем Tomahawk. Вот почему нам нужны Tomahawk. Но США имеют очень мощное производство, и Соединенные Штаты имеют Tomahawk и другие очень мощные ракеты, но они могут иметь наши тысячи беспилотников", – сказал Зеленский.