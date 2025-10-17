США зацікавлені в українських дронах, – Трамп
- Дональд Трамп заявив про інтерес США до закупівлі українських дронів, підкресливши їхню якість.
- Володимир Зеленський запропонував обміняти "тисячі дронів" на американські ракети Tomahawk та розвивати спільні виробничі потужності.
Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати виявляють інтерес до українських дронів. За словами американського лідера, його країна хотіла б їх закуповувати.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію зустрічі президентів США та України у Білому домі.
Що сказав Трамп про українські дрони?
Журналісти запитали Дональда Трампа, чи цікавлять його українські дрони. На це американський лідер відповів ствердно.
Так, був би (зацікавлений – 24 Канал) ... у нас зараз багато дронів. Ми будуємо власні дрони, але також купуємо дрони в інших, і вони (Україна – 24 Канал) роблять дуже хороші дрони,
– сказав глава Білого дому.
Варто наголосити, що Володимир Зеленський запропонував обміняти Дональду Трампу "тисячі дронів" на американські ракети Tomahawk.
За його словами, Україна не лише готова поставити "тисячі дронів", але й співпрацювати з американським виробництвом, зокрема розвивати спільні потужності.
"Україна має тисячі наших безпілотників, але ми не маємо Tomahawk. Ось чому нам потрібні Tomahawk. Але США мають дуже потужне виробництво, і Сполучені Штати мають Tomahawk та інші дуже потужні ракети, але вони можуть мати наші тисячі безпілотників", – сказав Зеленський.