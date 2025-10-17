Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію зустрічі президентів США та України у Білому домі.
До теми Я люблю закінчувати війни, – Трамп
Що сказав Трамп про українські дрони?
Журналісти запитали Дональда Трампа, чи цікавлять його українські дрони. На це американський лідер відповів ствердно.
Так, був би (зацікавлений – 24 Канал) ... у нас зараз багато дронів. Ми будуємо власні дрони, але також купуємо дрони в інших, і вони (Україна – 24 Канал) роблять дуже хороші дрони,
– сказав глава Білого дому.
Варто наголосити, що Володимир Зеленський запропонував обміняти Дональду Трампу "тисячі дронів" на американські ракети Tomahawk.
Зустріч Зеленського та Трампа: дивіться відео
За його словами, Україна не лише готова поставити "тисячі дронів", але й співпрацювати з американським виробництвом, зокрема розвивати спільні потужності.
"Україна має тисячі наших безпілотників, але ми не маємо Tomahawk. Ось чому нам потрібні Tomahawk. Але США мають дуже потужне виробництво, і Сполучені Штати мають Tomahawk та інші дуже потужні ракети, але вони можуть мати наші тисячі безпілотників", – сказав Зеленський.