Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію зустрічі президентів США та України у Білому домі.

Що сказав Трамп про українські дрони?

Журналісти запитали Дональда Трампа, чи цікавлять його українські дрони. На це американський лідер відповів ствердно.

Так, був би (зацікавлений – 24 Канал) ... у нас зараз багато дронів. Ми будуємо власні дрони, але також купуємо дрони в інших, і вони (Україна – 24 Канал) роблять дуже хороші дрони,

– сказав глава Білого дому.

Варто наголосити, що Володимир Зеленський запропонував обміняти Дональду Трампу "тисячі дронів" на американські ракети Tomahawk.

Зустріч Зеленського та Трампа: дивіться відео

За його словами, Україна не лише готова поставити "тисячі дронів", але й співпрацювати з американським виробництвом, зокрема розвивати спільні потужності.

"Україна має тисячі наших безпілотників, але ми не маємо Tomahawk. Ось чому нам потрібні Tomahawk. Але США мають дуже потужне виробництво, і Сполучені Штати мають Tomahawk та інші дуже потужні ракети, але вони можуть мати наші тисячі безпілотників", – сказав Зеленський.