ССО нанесли ряд ударов по позициям россиян на Покровском направлении
- ССО нанесли удары по ключевым позициям и складам боеприпасов россиян в Покровске, Шахово, Сонцевке, Докучаевске и Рыбинском, уничтожив значительную часть личного состава и техники противника.
- В результате ударов были ликвидированы важные тактические позиции, в частности позиции снайперов и места сосредоточения штурмовых подразделений России.
Силы специальных операций нанесли ряд результативных ударов по целям в Донецкой области в рамках битвы за Покровск. Бойцы применили middle strike дроны.
Враг ведет наступательные действия в сторону Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.
Какие удары по врагу нанесли ССО?
В самом Покровске была ликвидирована ключевая позиция противника, обеспечивавшая существенное тактическое преимущество российской армии. На высоте промышленного объекта работали вражеские снайперы, которые контролировали огнем обширную территорию, а также происходило накопление личного состава. Удар барражирующего боеприпаса middle strike уничтожил эту точку вместе с живой силой противника.
ССО наносят удары по позициям врага возле Покровска: смотрите видео
В селе Шахово ликвидировано место сосредоточения штурмовых подразделений России. На момент поражения в здании находились военнослужащие 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, которая имеет задачу замкнуть кольцо вокруг Покровска с северного направления. Несколько дронов ССО поразили цель.
В Сонцевке уничтожена временная база и склад боеприпасов экипажа ударных дронов 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии России. В результате ударов ликвидирован личный состав противника.
В Докучаевске уничтожен склад боеприпасов российских войск, который использовался как логистический узел для подразделений, участвующих в наступлении на Покровск.
В селе Рыбинское была поражена территория подразделения материально-технического обеспечения группировки "Восток". Бывшие производственно-складские объекты россияне переоборудовали в военную базу с укреплениями и значительной активностью грузового транспорта. После определения приоритетных целей дроны ССО нанесли успешные удары по нескольким объектам.
Россиянам не удается закрепиться в центре Покровска
Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске. Продолжаются стрелковые бои, а противнику не удается закрепиться.
К ликвидации врага в центре города привлекают штурмовые группы во взаимодействии с другими подразделениями в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ. В частности, днях 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" провел зачистку в районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный.
Россияне пытаются наступать с северной части города через железную дорогу, но несут катастрофические потери.