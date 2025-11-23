ССО нанесли ряд ударов по позициям россиян на Покровском направлении

Силы специальных операций нанесли ряд результативных ударов по целям в Донецкой области в рамках битвы за Покровск. Бойцы применили middle strike дроны.

Враг ведет наступательные действия в сторону Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

Какие удары по врагу нанесли ССО?

В самом Покровске была ликвидирована ключевая позиция противника, обеспечивавшая существенное тактическое преимущество российской армии. На высоте промышленного объекта работали вражеские снайперы, которые контролировали огнем обширную территорию, а также происходило накопление личного состава. Удар барражирующего боеприпаса middle strike уничтожил эту точку вместе с живой силой противника.

ССО наносят удары по позициям врага возле Покровска: смотрите видео

В селе Шахово ликвидировано место сосредоточения штурмовых подразделений России. На момент поражения в здании находились военнослужащие 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, которая имеет задачу замкнуть кольцо вокруг Покровска с северного направления. Несколько дронов ССО поразили цель.

В Сонцевке уничтожена временная база и склад боеприпасов экипажа ударных дронов 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии России. В результате ударов ликвидирован личный состав противника.

В Докучаевске уничтожен склад боеприпасов российских войск, который использовался как логистический узел для подразделений, участвующих в наступлении на Покровск.

В селе Рыбинское была поражена территория подразделения материально-технического обеспечения группировки "Восток". Бывшие производственно-складские объекты россияне переоборудовали в военную базу с укреплениями и значительной активностью грузового транспорта. После определения приоритетных целей дроны ССО нанесли успешные удары по нескольким объектам.

Россиянам не удается закрепиться в центре Покровска