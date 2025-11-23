ССО завдали низку ударів по позиціях росіян на Покровському напрямку

Сили спеціальних операцій завдали низку результативних ударів по цілях у Донецькій області в межах битви за Покровськ. Бійці застосували Middle strike дрони.

Ворог веде наступальні дії у бік Покровсько-Мирноградської агломерації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Яких ударів по ворогу завдали ССО?

У самому Покровську було ліквідовано ключову позицію противника, що забезпечувала суттєву тактичну перевагу російській армії. На "висоті" промислового об’єкта працювали ворожі снайпери, які контролювали вогнем розлогу територію, а також відбувалося накопичення особового складу. Удар баражуючого боєприпасу Middle strike знищив цю точку разом із живою силою противника.

ССО завдають ударів по позиціях ворога біля Покровська: дивіться відео

У селі Шахове ліквідовано місце зосередження штурмових підрозділів Росії. На момент ураження в будівлі перебували військовослужбовці 336-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, яка має завдання замкнути кільце навколо Покровська з північного напрямку. Кілька дронів ССО вразили ціль.

У Сонцівці знищено тимчасову базу та склад боєприпасів екіпажу ударних дронів 6-го гвардійського танкового полку 90-ї гвардійської танкової дивізії Росії. Унаслідок ударів ліквідовано особовий склад противника.

У Докучаєвську знищено склад боєприпасів російських військ, який використовувався як логістичний вузол для підрозділів, що беруть участь у наступі на Покровськ.

У селі Рибинське було вражено локацію підрозділу матеріально-технічного забезпечення угруповання "Восток". Колишні виробничо-складські об’єкти росіяни переобладнали у військову базу з укріпленнями та значною активністю вантажного транспорту. Після визначення пріоритетних цілей дрони ССО завдпли успішних ударів по кількох об’єктах.

Росіянам не вдається закріпитися у центрі Покровська