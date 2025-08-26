Украинские защитники совершили специальные действия на территории временно оккупированного Крыма. В результате этого выведены из строя объекты логистики России, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение захватчиков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ. Что известно об успешной операции ССО в оккупированном Крыму? Утром 26 августа стало известно, что бойцы ССО провели специальные действия в оккупированном Крыму. Выведены из строя объекты логистики, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии России,

– заявили в Силах специальных операций. Также отметили, что украинские защитники продолжают уничтожать логистику агрессора во временно оккупированном Крыму. ССО уничтожают логистику оккупантов в Крыму / Колаж Сил специальных операций