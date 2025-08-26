26 августа, 11:32
Уничтожили логистику оккупантов: ССО вывели из строя важные объекты России в Крыму
Основные тезисы
- Силы специальных операций провели очередную успешную операцию в оккупированном Крыму.
- Наши защитники вывели из строя важные объекты логистики России, которые обеспечивают функционирование и боевое снабжение воинских частей.
Украинские защитники совершили специальные действия на территории временно оккупированного Крыма. В результате этого выведены из строя объекты логистики России, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение захватчиков.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.
Что известно об успешной операции ССО в оккупированном Крыму?
Утром 26 августа стало известно, что бойцы ССО провели специальные действия в оккупированном Крыму.
Выведены из строя объекты логистики, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии России,
– заявили в Силах специальных операций.
Также отметили, что украинские защитники продолжают уничтожать логистику агрессора во временно оккупированном Крыму.