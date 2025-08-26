Укр Рус
26 августа, 11:32
Уничтожили логистику оккупантов: ССО вывели из строя важные объекты России в Крыму

Юлия Мурина
Основные тезисы
  • Силы специальных операций провели очередную успешную операцию в оккупированном Крыму.
  • Наши защитники вывели из строя важные объекты логистики России, которые обеспечивают функционирование и боевое снабжение воинских частей.

Украинские защитники совершили специальные действия на территории временно оккупированного Крыма. В результате этого выведены из строя объекты логистики России, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение захватчиков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

 

Что известно об успешной операции ССО в оккупированном Крыму?

Утром 26 августа стало известно, что бойцы ССО провели специальные действия в оккупированном Крыму.

Выведены из строя объекты логистики, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии России,
– заявили в Силах специальных операций.

Также отметили, что украинские защитники продолжают уничтожать логистику агрессора во временно оккупированном Крыму.

ССО уничтожают логистику оккупантов в Крыму / Колаж Сил специальных операций