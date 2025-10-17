Выглядело страшно, – Кулеба вспомнил ссору Зеленского и Трампа в Овальном кабинете
- Ссора Зеленского с Трампом в Белом доме в конце февраля стала шоком для многих. Тогда были ожидания, что что-то такое может произойти.
- Экс-министр МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал скандал в Белом доме.
Ссора Зеленского с Трампом в конце февраля в Овальном кабинете стала шоком для многих. Самое главное, что в конце концов все удалось "разрулить".
Об этом 24 Каналу рассказал экс-министр МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, были ожидания, что Трамп и Зеленский могут поссориться в тот вечер. Администрация президента США тогда действовала очень специфически.
Могла ли встреча Зеленского и Трампа быть другой?
Как отметил Кулеба, то, что произошло в феврале в Овальном кабинете – единичный инцидент. Если бы встреча прошла на 3-4 месяца позже, то все было бы значительно спокойнее.
Тогда Трамп только пришел. Там было много энергии. Рядом Джей Ди Вэнс. Эта администрация столько чудила в первые два месяца на внутренней и внешней повестке дня. И, обратите внимание, они себя уже так не ведут,
– сказал Кулеба.
Эта ситуация откровенно шокировала многих людей. Однако довольно быстро стало понятно, что проблему удастся решить.
Это был вопрос времени и понимания, кто такой Трамп и какой баланс сил вокруг него сложился. Когда произошла эта сцена, которая шокировала абсолютно всех, я говорил, что надо остановиться с кипишем. Все выйдет на другую траекторию. Но тогда все выглядело действительно страшно,
– отметил Кулеба.
17 октября состоится встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Ожидается, что там станет понятно, получит ли Украина сейчас ракеты Tomahawk.
Новые заявления Трампа: коротко
- 16 сентября состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Известно, что разговор инициировал российский диктатор.
- В конце концов они договорились о встрече. Она состоится в Будапеште.
- Уже известно, что Путин просил Трампа не передавать Украине ракеты Tomahawk. СМИ считают, что этот разговор может помешать передаче этого оружия нашему государству.