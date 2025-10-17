Виглядало страшно, – Кулеба згадав сварку Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті
- Сварка Зеленського з Трампом у Білому домі наприкінці лютого стала шоком для багатьох. Тоді були очікування, що щось таке може статися.
- Ексміністр МЗС Дмитро Кулеба прокоментував скандал у Білому домі.
Сварка Зеленського з Трампом наприкінці лютого в Овальному кабінеті стала шоком для багатьох. Найголовніше, що зрештою все вдалося "розрулити".
Про це 24 Каналу розповів ексміністр МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, були очікування, що Трамп і Зеленський можуть посваритися того вечора. Адміністрація президента США тоді діяла дуже специфічно.
Чи могла зустріч Зеленського і Трампа бути іншою?
Як наголосив Кулеба, те, що сталося в лютому Овальному кабінеті – поодинокий інцидент. Якби зустріч пройшла на 3-4 місяці пізніше, то все було б значно спокійніше.
Тоді Трамп тільки прийшов. Там було багато енергії. Поруч Джей Ді Венс. Ця адміністрація стільки чудила в перші два місяці на внутрішньому та зовнішньому порядку денному. І, зверніть увагу, вони себе вже так не поводять,
– сказав Кулеба.
Ця ситуація відверто шокувала багатьох людей. Однак досить швидко стало зрозуміло, що проблему вдасться вирішити.
Це було питання часу та розуміння, хто такий Трамп і який баланс сил довкола нього склався. Коли сталася ця сцена, яка шокувала абсолютно всіх, я казав, що треба зупинитися з кіпішем. Все вийде на іншу траєкторію. Але тоді все виглядало дійсно страшно,
– зазначив Кулеба.
17 жовтня відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Очікують, що там стане зрозуміло, чи отримає Україна зараз ракети Tomahawk.
Нові заяви Трампа: коротко
- 16 вересня відбулася телефонна розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна. Відомо, що розмову ініціював російський диктатор.
- Зрештою вони домовилися про зустріч. Вона відбудеться в Будапешті.
- Вже відомо, що Путін просив Трампа не передавати Україні ракети Tomahawk. ЗМІ вважають, що ця розмова може завадити передачі цієї зброї нашій державі.