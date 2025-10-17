Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зазначивши, що кожного разу, коли Україна просила у партнерів літаки, танки чи артилерію, то ті говорили "ні", проте згодом їхня відповіді змінювалась на "так". Схожа ситуація, ймовірно, очікує на нас і з Tomahawk.

До теми Коли почнеться зустріч Трампа із Зеленським: відомі час і формат

Чи отримає Україна Tomahawk після розмови Трампа із Зеленським?

Дмитро Кулеба підкреслив, що після кожної зміни риторики щодо військової допомоги нашій державі, партнери виділяли Україні зброю, яку та просила, але невчасно та недостатньо.

Тому я припускаю, що з Tomahawk буде та сама історія. Політичне рішення може бути ухвалене, але я хочу, щоб ми не жили в ілюзії, що зараз нам дадуть ще якусь зброю, і тоді ми точно змінимо хід війни, і Путін скаже, що здається. Такого не буде,

– зазначив він.

Попри це, кожна зброя, яку Україні надавали партнери, робить українське військо сильнішим, але якийсь окремий її вид не здатен перевернути хід війни.

Я думаю, що сьогодні рішення про Tomahawk не буде, але буде предметна розмова. Tomahawk зараз є картою Трампа, яку він тримає у кишені, але, яку ще не розіграв,

– зауважив Дмитро Кулеба.

Він додав, що, безперечно, руйнівна сила українських військових з Tomahawk стане набагато більшою. Однак це не означає, що відповіддю Путіна на ці ракети буде готовність зупинити війну. Кремлівський диктатор, ймовірно, почне шукати способи, як відповісти на це.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Дмитром Кулебою можна прочитати вже незабаром на 24 Каналі. Не пропустіть!

Путін, ймоційно, готовий до затяжної війни. Щоб справитись із цим, за словами колишнього міністра закордонних справ, Україні потрібен комплекс факторів: розв'язання внутрішніх проблем, міцні союзи, системні постачання зброї й суспільна підтримка, зокрема готовність витримати тягар війни.

Що відомо про надання Україні Tomahawk?