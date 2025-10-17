Об этом 24 Каналу рассказал экс-министр МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, были ожидания, что Трамп и Зеленский могут поссориться в тот вечер. Администрация президента США тогда действовала очень специфически.

К теме Это карта Трампа, – Кулеба спрогнозировал, будут ли Tomahawk после встречи президентов

Могла ли встреча Зеленского и Трампа быть другой?

Как отметил Кулеба, то, что произошло в феврале в Овальном кабинете – единичный инцидент. Если бы встреча прошла на 3-4 месяца позже, то все было бы значительно спокойнее.

Тогда Трамп только пришел. Там было много энергии. Рядом Джей Ди Вэнс. Эта администрация столько чудила в первые два месяца на внутренней и внешней повестке дня. И, обратите внимание, они себя уже так не ведут,

– сказал Кулеба.

Эта ситуация откровенно шокировала многих людей. Однако довольно быстро стало понятно, что проблему удастся решить.

Это был вопрос времени и понимания, кто такой Трамп и какой баланс сил вокруг него сложился. Когда произошла эта сцена, которая шокировала абсолютно всех, я говорил, что надо остановиться с кипишем. Все выйдет на другую траекторию. Но тогда все выглядело действительно страшно,

– отметил Кулеба.

17 октября состоится встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Ожидается, что там станет понятно, получит ли Украина сейчас ракеты Tomahawk.

Новые заявления Трампа: коротко