Про це 24 Каналу розповів ексміністр МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, були очікування, що Трамп і Зеленський можуть посваритися того вечора. Адміністрація президента США тоді діяла дуже специфічно.

Чи могла зустріч Зеленського і Трампа бути іншою?

Як наголосив Кулеба, те, що сталося в лютому Овальному кабінеті – поодинокий інцидент. Якби зустріч пройшла на 3-4 місяці пізніше, то все було б значно спокійніше.

Тоді Трамп тільки прийшов. Там було багато енергії. Поруч Джей Ді Венс. Ця адміністрація стільки чудила в перші два місяці на внутрішньому та зовнішньому порядку денному. І, зверніть увагу, вони себе вже так не поводять,

– сказав Кулеба.

Ця ситуація відверто шокувала багатьох людей. Однак досить швидко стало зрозуміло, що проблему вдасться вирішити.

Це було питання часу та розуміння, хто такий Трамп і який баланс сил довкола нього склався. Коли сталася ця сцена, яка шокувала абсолютно всіх, я казав, що треба зупинитися з кіпішем. Все вийде на іншу траєкторію. Але тоді все виглядало дійсно страшно,

– зазначив Кулеба.

17 жовтня відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Очікують, що там стане зрозуміло, чи отримає Україна зараз ракети Tomahawk.

