Поддерживали сборную Англии: новые подробности обнаженной фотосессии украинок в Черногории

Украинки, которые попали в скандал с обнаженной фотосессией в Черногории, были причастны к такому же инциденту в Дубае. Стало известно, что девушки разделись, чтобы поддержать сборную Англии на Евро-2020.

Отметили, что в Черногории и Дубае снялась закарпатская блогер Марианна. СМИ утверждают, что к этим фотосессиям был причастен финансист Виталий Гречин, который сопровождал девушек.

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Поддерживали Англию

Девушки нарисовали на себе флаг Англии и обнажились. Вероятно, они хотели поддержать сборную на чемпионате. После этого полиция Черногории вынесла им предупреждение с возможностью попасть за решетку.



Фотосессия украинок / Фото Mukachevo.net.

Подробнее о фотосессии

Украинки в июле устроили эротическую фотосессию среди автомобильной дороги в Черногории.

По словам правоохранителей, девушки вели себя бесстыдно в общественном месте, то есть на части региональной дороги Котор – Троица.

В итоге украинок наказали за такое поведение. Они заплатят штраф в размере 450 евро.

Скандал с украинками в Дубае