Поддерживали сборную Англии: новые подробности обнаженной фотосессии украинок в Черногории
14 июля 2021 , 17:48Читати новину українською
Источник:Mukachevo.net.
Украинки, которые попали в скандал с обнаженной фотосессией в Черногории, были причастны к такому же инциденту в Дубае. Стало известно, что девушки разделись, чтобы поддержать сборную Англии на Евро-2020.
Отметили, что в Черногории и Дубае снялась закарпатская блогер Марианна. СМИ утверждают, что к этим фотосессиям был причастен финансист Виталий Гречин, который сопровождал девушек.
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Поддерживали Англию
Девушки нарисовали на себе флаг Англии и обнажились. Вероятно, они хотели поддержать сборную на чемпионате. После этого полиция Черногории вынесла им предупреждение с возможностью попасть за решетку.
Фотосессия украинок / Фото Mukachevo.net.
Подробнее о фотосессии
- Украинки в июле устроили эротическую фотосессию среди автомобильной дороги в Черногории.
- По словам правоохранителей, девушки вели себя бесстыдно в общественном месте, то есть на части региональной дороги Котор – Троица.
- В итоге украинок наказали за такое поведение. Они заплатят штраф в размере 450 евро.
Скандал с украинками в Дубае
- Похожая ситуация была в ОАЭ 3 апреля. Тогда задержали группу молодых украинок, которые приняли участие в обнаженной фотосессии на балконе небоскреба.
- Девушек депортировали из страны и они вернулись в Украину.
- К слову, эротическое видео из ОАЭ вышеупомянутый Гречин выставил на аукцион.